Alljährlich am US-amerikanischen Memorial Day spricht Apple-CEO Tim Cook eine Würdigung der amerikanischen Soldaten aus, die im Dienst der Streitkräfte des Landes gefallen sind. Heute setzt Cook die Tradition mit einem Beitrag auf X fort.

Am 26. Mai findet in den USA der Memorial Day statt. Apple ehrt den Tag regelmäßig und erinnert an die Menschen, die im Militärdienst gefallen sind. So meldet sich Tim Cook auch dieses Jahr zum Gedenktag und schreibt auf X:

We are grateful for all those who fought for our freedom. On Memorial Day, we reflect on the courage and selflessness of the heroes who made the ultimate sacrifice for our country.

— Tim Cook (@tim_cook) May 26, 2025