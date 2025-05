In den letzten Jahren hat Apple regelmäßig die Sicherheit seines App Stores in den Fokus gerückt. Welche Maßnahmen das Unternehmen aus Cupertino im vergangenen Jahr ergriffen hat, um seinen Entwicklern und Anwendern weiterhin einen sicheren Ort zu bieten, thematisiert Apple in einem aktuellen Beitrag im Apple Newsroom. Allein im vergangenen Jahr wurden betrügerische Transaktionen in Höhe von über 2 Milliarden Dollar verhindert.

App Store: Apple verhinderte im Jahr 2024 betrügerische Transaktionen in Höhe von über 2 Milliarden Dollar

Klappern gehört zum Handwerk und so stellt Apple regelmäßig die Vorzüge seines App Store heraus. So macht Apple heute darauf aufmerksam, dass Apples jährliche App Store Betrugsanalyse aufgezeigt hat, dass der App Store in den letzten fünf Jahren Nutzer geschützt hat, indem er betrügerische Transaktionen in Höhe von über neun Milliarden Dollar verhindert hat. Allein im vergangenen Jahr wurden betrügerische Transaktionen in Höhe von über zwei Milliarden Dollar verhidnert.

Dies spiegelt laut Apple die kontinuierlichen Investitionen des App Store wider, um Nutzer ein möglichst sicheres Erlebnis zu bieten und Entwickler gleichzeitig Tools und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, darunter ein leistungsstarkes Handelssystem, mit dem Kunden in 175 Regionen weltweit sicher und geschützt Transaktionen durchführen können. Mit durchschnittlich mehr als 813 Millionen Besucher pro Woche ist der App Store eine vertrauenswürdige Anlaufstelle für Nutzer, um ihre Lieblingsapps zu laden und neue zu entdecken.

Apple setzt setzt auf einen App Review Prozess, der sowohl menschliche Überprüfungen als auch automatisierte Prozesse umfasst. So sollen potentiell schädliche he Apps erkannt und Maßnahmen ergriffen werden. Allein im vergangenen Jahr gab es 7,7 Millionen App Store Einreichungen. Mehr als 1,9 Millionen wurden abgelehnt, weil sie die Standards von Apple in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Benutzererfahrung nicht erfüllt haben, darunter auch aufgrund von Datenschutzverletzungen oder Betrugsverdachts.

Weiter schreibt Apple

In 2024 hat Apple über 1,2 Milliarden Bewertungen und Rezensionen verarbeitet und umfangreiche Maßnahmen zur Bekämpfung von Betrug ergriffen, wobei mehr als 143 Millionen betrügerische Bewertungen und Rezensionen aus dem App Store entfernt worden sind. Im selben Jahr hat Apple außerdem mehr als 7.400 Apps aus den App Store Charts und knapp 9.500 irreführende Apps aus den Suchergebnissen des App Store entfernt. Diese Maßnahmen kommen wiederum den seriösen Entwickler zugute, da sie für gleiche Wettbewerbsbedingungen sorgen und ihnen faire Chancen bieten, im App Store erfolgreich zu sein.

Den vollständigen Beitrag finde ihr im Apple Newsroom.