Apple ist mit spannenden neuen Produkten in das Jahr 2025 gestartet. Die Ankündigung der neuen Geräte liegt mittlerweile allerdings schon wieder drei Monate zurück. Wird es langsam aber sicher Zeit für Apple Hardware-Neuigkeiten? Ganz oben auf der Agenda könnte die zweite Generation der AirTags stehen.

Apple AirTag 2: Wann ist mit dem neuen Smart Tracker zu rechnen?

In der Gerüchteküche tauchen die AirTags 2 in den letzten Monaten immer mal wieder auf und wieder ab. So berichtete beispielsweise Mark Gurman im vergangenen Jahr, dass er mit der Ankündigung der AirTags 2 in der Jahresmitte 2025 rechnet.

Im Februar dieses Jahres meldete sich der bekannte Leaker Kosutami zu Wort und gab zu verstehen, dass Apple seinen Informationen zufolge im Mai oder Juni 2025 neue AirTags auf den Markt bringen möchte. Sollte dieser Zeitraum nach wie vor Bestand haben, so würde Apple die zweite Generation der AirTags in den nächsten vier Wochen ankündigen.

Am 09. Juni lädt Apple zur Keynote, um seine Worldwide Developers Conference 2025 zu eröffnen. Bei der WWDC handelt es sich in erster Linie um eine Entwicklerkonferenz, bei der Softwarethemen im Fokus stehen. Nichtsdestotrotz hat Apple in den letzten Jahren hin- und wieder neue Hardware angekündigt. Von daher ist es nicht ganz abwegig, dass der Hersteller im kommenden Monat die AirTags 2 präsentiert.

Drei Upgrades wurden für AirTag 2 bis dato gehandelt

Ein Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation für bis zu dreimal größere Reichweite im Vergleich zum aktuellen AirTag. Der Chip wurde erstmals im iPhone 15 und der Apple Watch Ultra 2 eingesetzt. Die Modelle iPhone 15 und iPhone 16 verfügen über die Funktion „Präzisionssuche für Personen“, mit der ihr eure Freunde an überfüllten Orten finden könnt. Die Funktion bietet eine Reichweite von bis zu 60 Metern.

Ein manipulationssichererer Lautsprecher als Sicherheitsmaßnahme zur Reduzierung von Stalking.

Verbesserte Integration mit Apple Vision Pro.

Apple hat di erste Generation seiner AirTags im April 2021 auf den Markt gebracht. Einzeln kostet der AirTag im Apple Online Store 39 Euro, für das 4er Pack berechnet Apple 129 Euro. Im freien Handel erhaltet ihr den AirTag für 29 Euro (einzeln) bzw. für 99 Euro (4er Pack).

