Apple hat die Preise für seine iCloud+ Speicherpläne in drei Ländern erhöht. Konkret handelt es sich um die südamerikanischen Länder Brasilien, Peru und Chile. Je nach Speicherplan stiegen die Preise beispielsweise in Brasilien zwischen 20 und 34 Prozent an. Zurückzuführen dürfte die Preisanpassung an die Währungsentwicklung in den jeweiligen Ländern sein.

Apple erhöht iCloud-Preise in drei Ländern

Apple hat die iCloud+ Preise in Brasilien, Peru und Chile erhöht. Blicken wir etwas konkreter auf die Preisentwicklung in Brasilien. Bis dato kostet dort der 50GB Speicherplan 4,90 Real. Der neue Preis liegt bei 5,90 Real. Dies entspricht knapp 1 Euro. Der 200GB Speicherplan stieg von 14,90 Real auf 19,90 Real (rund 3 Euro), der 2TB Speicherplan steig von 49,90 Real auf 66,90 Real (rund 10,50 Euro), für den 6TB Speicherplan müssen Kunden in Brasilien neuerdings 199,90 Real (rund 31 Euro) statt 149,90 Real berappen und für den 12TB Speicherplan werden statt 299,90 Real nun 399,90 Real (rund 62 Euro) fällig, so iHelpBR.

Apple bietet allen Kunden 5GB kostenlosen Speicher an. In der heutigen Zeit ist dies allerdings kaum ausreichend, um alle seine Fotos zu sichern oder Backups anzulegen. Mit dem Upgrade auf iCloud+ erhaltet ihr mehr Speicher und zusätzliche Funktionen (u.a. iCloud Privat Relay, E-Mail Adresse verbergen, eigener E‑Mail Domain und HomeKit Secure Video). Bei uns in Deutschland zahlt man für die Speicherpläne 0,99 Euro (50GB), 2,99 Euro (200GB), 9,99 Euro (2TB), 29,99 Euro (6TB) bzw. 59,99 Euro (12TB).

Wie eingangs erwähnt, dürfte die Preiserhöhung in Brasilien, Peru und Chile auf die Währungsentwicklung in den jeweiligen Ländern sowie gestiegene Steuern zurückzuführen sein. Der brasilianische Real hat im Vergleich zum Dollar in den letzten Jahren zwischen 15 und 20 Prozent an Wert verloren. Dieser Entwicklung kommt Apple nun nach. Preisanpassung für Apple Music, Apple TV+ und weiterer Services sind aktuell nicht bekannt.

Im Laufe des vergangenen Jahres passte Apple bereits die iCloud+ Preise in weiteren Ländern an, darunter Japan, Südkorea, Thailand und der Türkei.