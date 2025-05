o2 hat eine neue Aktion gestartet, bei der unter anderem der o2 Mobile M Flex im Mittelpunkt steht. Bei diesem Tarif wurde nicht nur die monatliche Grundgebühr um 50 Prozent gesenkt, auch der einmalige Anschlusspreis wurde von 39,99 Euro auf 9,99 Euro reduziert. Der enorme Vorteil an dem Flex-Tarif ist, dass ihr diesen monatlich kündigen könnt und somit nicht an einem 24-Monats-Vertrag gebunden seid. So seid ihr absolut flexibel.

50 Prozent Rabatt: o2 Mobile M Flex nur 14,99 Euro statt 29,99 Euro

Falls ihr aktuell über einen neuen Mobilfunktarif nachdenkt, euch allerdings nicht zu lange an einen Anbieter binden möchtet, so nehmt den o2 Mobile M Flex in jedem Fall in die engere Auswahl. Der o2 Mobile M Flex bietet euch Datenflat mit 30GB+ im 5G-Netz von o2. Dies ermöglicht euch Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 300MBit/s. Zudem erhaltet ihr eine Allnet-Flat für Telefon & SMS in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist selbstverständlich auch inkludiert.

Der Tarif hat einen weiteren spannenden Vorteil. Solltet ihr euch trotz der Möglichkeit, den Tarif monatlich kündigen zu können, zu einer längeren Verweildauer entscheiden, so profitiert ihr vom sogenannten GROW-Vorteil. Mit dem GROW Vorteil erhaltet ihr nach jedem Jahr automatisch mehr Datenvolumen ohne Mehrkosten. Im o2 Mobile M Flexi erhöht sich euer Datenvolumen jedes Jahr kostenlos um 5GB. Über die Erhöhung des Inklusiv-Datenvolumens werdet ihr per SMS informiert.

Highlights

30GB+ Datenvolumen

5G mit bis zu 300MBit/s

GROW-Vorteil

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

Nur 14,99 Euro statt 29,99 Euro mtl.

Anschlusspreis nur 9,99 Euro statt 39,99 Euro

Keine Vertragslaufzeit

Monatlich kündbar

Die Aktion läuft ab sofort und ist zeitlich befristet. Auch bei den weiteren o2-Tarifen könnt ihr aktuell bares Geld sparen. Der o2 Mobile L 100GB+ kostet monatlich nur 19,99 Euro (24 Monate) und für den o2 Mobile Unlimited Max mit unbegrenztem Datenvolumen werden nur 29,99 Euro (24 Monate) fällig.

>>> Hier geht es direkt zum o2 Mobile M Flex <<<