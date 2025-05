Apple führt Tap to Pay auf dem iPhone in acht neuen Ländern ein. Zehn weitere Länder stehen bereits in den Startlöchern. Tap to Pay auf dem iPhone bietet Verkäufern die Möglichkeit, ein iPhone als kontaktloses Zahlungsterminal zu verwenden. In zehn weiteren Ländern soll Tap to Pay eingeführt werden.

Tap to Pay auf dem iPhone startet in 8 weiteren Ländern

Knapp ein Jahr ist es her, dass Apple Tap to Pay auf dem iPhone in Deutschland eingeführt hat. Zwischenzeitlich startete der Service in vereinzelten weiteren Ländern und nun gibt es einen größeren Schwung an neuen Ländern.

Tap to Pay auf dem iPhone macht es für Unternehmen jeder Größe einfach, Zahlungen mit kontaktlosen Kredit- und Debitkarten1, Apple Pay und anderen digitalen Geldbörsen zu akzeptieren, indem sie nur ein iPhone und eine vom Zahlungspartner unterstützte iOS App verwenden — ohne zusätzliche Hardware oder Zahlungsterminals.

Wie Apple heute offiziell bestätigt hat, ist Tap to Pay ab sofort in folgenden Ländern und bei folgenden Zahlungsplattformen verfügbar:

Belgium: Adyen, Axepta, Mollie, myPOS, Pay.nl, Revolut, Stripe, SumUp, Viva, and Worldline.

Kroatien: Adyen, Viva, and Worldline.

Zypern: Adyen, Revolut, SumUp, Viva, and Worldline.

Dänemark: Adyen, Mollie, Nexi, Revolut, Stripe, SumUp, Surfboard Payments, and Viva; with PayPal coming soon.

Griechenland: myPOS, Viva, and Worldline; with NBG Pay coming soon.

Island: Adyen, Rapyd, and Revolut; with Teya coming soon.

Luxemburg: Adyen, Mollie, Revolut, Stripe, SumUp, Viva, and Worldline.

Malta: Adyen, Global Payments, Revolut, SumUp, and Viva.

Glaubt man den Gerüchten, so wird Tap to Pay auf dem iPhone zeitnah in weiteren Ländern eingeführt, darunter Österreich, Italien, Ungarn und den Niederlanden.