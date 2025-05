Die plötzliche Androhung von 25 % Zöllen auf iPhones, die außerhalb der USA hergestellt werden, hat Apple am vergangenen Freitag vollkommen unvorbereitet getroffen. Was zunächst als eine ausgereifte Reaktion auf Apples Lieferkette interpretiert wurde, könnte auch eine Trotzreaktion von US-Präsident Trump darstellen. So berichtet die New York Times, dass der Auslöser für diese Drohung wahrscheinlich darin begründet ist, dass Tim Cook Trumps jüngste Reise in den Nahen Osten geschwänzt hat.

Strafzölle nach Cooks Nahost-Absage

Trumps Reise durch die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Saudi-Arabien war geprägt von einer stattlichen Parade von Führungskräften aus der Technologiebranche. Jensen Huang von Nvidia und Sam Altman von OpenAI schlossen sich der Entourage des Präsidenten an und sorgten für eine Art Silicon Valley-Roadshow in der Wüste. Apple-CEO Tim Cook erhielt eine Einladung, lehnte aber ab, was Trump offenbar verärgerte.

Der Präsident machte seinen Unmut während einer Rede in Riad öffentlich kund, indem er Huangs Anwesenheit lobte, während er Cooks Abwesenheit mit einer spitzen Bemerkung bedachte: „Tim Cook ist nicht hier, aber Sie schon“. Später in Katar verschärfte Trump seine Kritik, indem er den Anwesenden mitteilte, er habe „ein kleines Problem mit Tim Cook“, wobei er Apples expandierende Produktionsstätten in Indien angriff.

Einige Stunden nach diesen Äußerungen veröffentlichte Trump sein Zoll-Ultimatum in den sozialen Medien. Die Botschaft war charakteristisch direkt und forderte, dass in Amerika verkaufte iPhones im Inland und nicht in Indien oder anderswo hergestellt werden sollten. Angesichts der komplexen globalen Lieferkette von Apple und der jüngsten Bemühungen des Unternehmens, die Produktion über China hinaus zu diversifizieren, hat diese Drohung großes Gewicht.

Eine Zweckbeziehung vor der Zerreißprobe

Die aktuelle Situation stellt eine spürbare Veränderung in Trumps Beziehung zu Apple dar. Während Trumps ersten Präsidentschaft navigierte Cook erfolgreich durch die politische Landschaft, indem er regelmäßigen Kontakt mit dem Weißen Haus pflegte und bei Bedarf strategische Auftritte absolvierte. Der diplomatische Ansatz half Apple, viele der Komplikationen des Handelskriegs zu vermeiden, von denen andere Technologieunternehmen betroffen waren.

Die derzeitigen Spannungen deuten darauf hin, dass Trump von Cook mehr erwartet als strategische Diplomatie. Trotz Cooks persönlicher Spende von 1 Million Dollar für Trumps Amtseinführung scheint der Präsident beleidigt zu sein, weil der Apple-CEO nicht bereit ist, seine Agenda vollständig zu übernehmen.

Ob Trump seine Zolldrohung wahr machen wird, bleibt abzuwarten. Die Botschaft an die Führungskräfte des Silicon Valley, die von der Seitenlinie aus zusehen, ist jedoch eindeutig. In Trumps Welt hat die Anwesenheit bei präsidialen Fototerminen Gewicht, und Abwesenheit kann Konsequenzen haben.