WhatsApp hat bekannt gegeben, dass WhatsApp für iPad ab sofort verfügbar ist. Damit stehen euch alle WhatsApp-Funktionen auch auf dem größeren Bildschirm zur Verfügung und macht es euch einfacher, mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben.

WhatsApp für iPad ab sofort verfügbar

Ende 2023 startete WhatsApp für iPad in die Beta-Phase. Seitdem gab es immer mal wieder Gerüchte, dass die finale Version für alle Nutzer kurz vor dem Start steht. Am gestrigen Tag keimte das Gerüchte erneut auf und ab sofort steht WhatsApp für iPad im App Store bereit.

Ihr könnt nicht nur Nachrichten verschicken, ihr könnt auch Video- und Audioanrufe mit bis zu 32 Personen machen, den Bildschirm teilen und sowohl die Frontkamera als auch die rückseitige Kamera verwenden. WhatsApp für das iPad ist ideal für Multitasking um damit mehr erledigen zu können. Mit den Multitasking Funktionen wie Stage Manager, Split View und Slide Over kann man mehrere Apps gleichzeitig sehen und so beispielsweise Nachrichten schreiben während man in Safari surft oder sich Notizen macht. WhatsApp funktioniert natürlich auch mit dem Magic Keyboard und dem Apple Pencil (Pro).

WhatsApp für das iPad nutzt Apples geräteübergreifende Integrationsfunktionen um alles über das iPhone, den Mac und andere Geräte hinweg zu synchronisieren und gleichzeitig persönliche Nachrichten, Anrufe und Medien mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu schützen, egal über welche Plattform oder welches Gerät man Nachrichten verschickt.

WhatsApp für iPad ist im App Store verfügbar.