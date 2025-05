Bei Lidl ist eine Aktion gestartet, bei der ihr euch indirekten Rabatt beim Kauf einer Apple Geschenkkarte sichern könnt. Der Weg führt über Lidl Plus und beschert euch einen Rabatt in Höhe von 10 Prozent.

Apple-Geschenkkarten-Aktionen sind in den letzten Jahren deutlich seltener und unattraktiver geworden. Könnte man sich früher bis zu 50 Prozent direkten Rabatt sichern, sind es heutzutage nur noch bis zu 10 Prozent indirekten Rabatt.

Dieses Mal mischt Lidl mit. Die Aktion läuft bereits und dauert noch bis zum 01.06.2025 an. Es heißt unter anderem

Pro Einkauf mit Lidl Plus wird beim Kauf einer 100 € Apple Geschenkkarte ein 10 € Coupon in der Lidl Plus App ausgespielt und beim Kauf einer 50 € Apple Geschenkkarte ein 5 € Coupon. Der maximale Gesamtwert der Lidl Plus Coupons beträgt auch beim Kauf mehrerer Geschenkkarten maximal 15 € pro Einkauf. Die Coupons werden autom. in der Lidi Plus App hinterlegt und sind ab dem Zeitpunkt der Ausspielung 10 Tage gültig. Nur eine Couponeinlösung pro Einkauf möglich. Für die Einlösung muss der Mindesteinkaufswert = Couponwert erreicht werden.