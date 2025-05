Apple hat heute ein großes Update-Paket für Logic Pro auf Mac und iPad veröffentlicht, das vor allem Produzenten von Hip-Hop und elektronischer Musik interessieren dürfte. Die Software erhält nicht nur eine deutlich verbesserte Komponententrennung, sondern auch eine neue Flashback Capture Funktion, die spontane Kreativität perfekt einfangen soll.

Komponententrennung

Die überarbeitete Komponententrennung extrahiert nun deutlich mehr Details aus bestehenden Aufnahmen und Demos. Apple hebt hierbei die neue Unterstützung für Gitarren- und Klavier-Stems hervor. Zudem können Produzenten über die Voreinstellungen schnell zwischen gängigen Varianten wie A-Capella, Instrumental oder gemischten Versionen wählen.

Das neue Submix-Feature vereinfacht den Export einzelner Audioparts erheblich. Vocals lassen sich mühelos entfernen, um reine Instrumentaltracks zu erstellen, während Schlagzeug und Bass isoliert werden können, um individuelle Remix-Grundlagen zu schaffen.

Flashback Capture

Kreative Momente entstehen oft ungeplant und ausgerechnet dann läuft nicht die Aufnahme. Flashback Capture löst dieses Problem elegant, indem es MIDI- und Audio-Performances auch dann aufzeichnet, wenn die Aufnahme nicht rechtzeitig gestartet wurde. Ein einfacher Tastaturbefehl oder eine benutzerdefinierte Schaltfläche genügt, um die spontanen Eingebungen zu sichern.

Im Cycle-Modus organisiert die Funktion mehrere improvisierte Takes automatisch in separaten Ordnern, was den kreativen Workflow deutlich beschleunigen soll.

Neue Sound-Packs

Dancefloor Rush bringt über 400 dynamische Drum and Bass Loops direkt auf den Mac und das iPad. Die professionell produzierten Sounds werden durch Drum-Kits und ein spezielles Live Loops Raster ergänzt.

Zusätzlich erwarten Mac-Nutzer zwei weitere Sound-Packs. Magnetic Imperfections fängt den charakteristischen Klang von analogen Tonbändern ein, während das Tosin Abasi Pack progressive Metal-Gitarren mit Boutique Amps und unverwechselbaren Picking-Techniken präsentiert.

Learn MIDI auf dem iPad

iPad-Nutzer erhalten mit Learn MIDI eine elegante Lösung für die Hardware-Integration. Die Funktion ermöglicht es, beliebige Regler, Fader und Tasten von MIDI-Geräten direkt den digitalen Plug-Ins und Instrumenten zuzuweisen.

Weitere Verbesserungen

Der integrierte Notizblock unterstützt nun die Apple Intelligence Schreibwerkzeuge, was die Texterstellung und Songtext-Collaboration vereinfacht. Zudem hilft eine neue Such- und Auswahlfunktion bei der Navigation in komplexen Projekten, indem Spuren über Namen oder Nummern schnell gefunden werden können.

Preise und Verfügbarkeit

Logic Pro für Mac 11.2 ist ab dem 28. Mai als kostenloses Update für bestehende Nutzer und für 229,99 Euro für neue Nutzer im Mac App Store erhältlich.

Logic Pro für iPad 2.2 ist ab dem 28. Mai als kostenloses Update für bestehende Anwender und für 4,99 Euro pro Monat oder 49 Euro pro Jahr im App Store erhältlich. Neue Nutzer erhalten ein einmonatiges, kostenloses Probeabo.