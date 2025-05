Apple hat sich laut Counterpoint Research im ersten Quartal 2025 den Spitzenplatz im weltweiten Smartphone-Markt zurückerobert. Das iPhone 16 überzeugte als meistverkauftes Modell und brachte die Basisvariante nach zwei Jahren Pause wieder an die Spitze. Insgesamt landeten fünf Apple-Geräte unter den zehn erfolgreichsten Smartphones.

Ein starkes Quartal für das iPhone in allen Preisklassen

Besonders gut schnitt das iPhone 16 in Japan, dem Nahen Osten und Afrika ab. In Japan wirkten sich stabile wirtschaftliche Bedingungen und gelockerte Subventionsregeln positiv auf die Verkaufszahlen aus. Die iPhone 16 Pro Modelle verkauften sich weltweit ebenfalls stark. Das iPhone 16 Pro Max und das iPhone 16 Pro belegten Platz zwei und drei weltweit. In China war das Interesse jedoch gedämpfter. Dort sorgte Huawei für Druck im Premiumsegment.

Parallel dazu stiegen die Verkäufe günstiger Android-Geräte stark an. Besonders gefragt war das Samsung Galaxy A16 5G, das weltweit Platz fünf erreichte. Das Galaxy S25 Ultra, Samsungs neues Flaggschiff, kam derweil trotz spätem Start auf Platz sieben. Auch Xiaomis Redmi 14C konnte zulegen und war das einzige Top-10-Modell abseits von Apple und Samsung.

Hier ist die Liste der weltweit 10 meistverkauften Smartphones im ersten Quartal 2025: