Apple macht es iPad-Besitzern jetzt einfacher, ihre Geräte selbst zu reparieren. So hat das Unternehmen heute angekündigt, dass das iPad am 29. Mai in das Self Service Reparaturprogramm aufgenommen wird. Somit können nun auch für mehrere iPad-Modelle Ersatzteile über den Apple Self-Service-Repair-Store bestellt werden. Der Service ist in vielen Ländern verfügbar und bietet mehr Flexibilität für alle, die die Wartung ihres Apple-Geräts selbst in die Hand nehmen wollen.

iPad-Ersatzteile und Reparaturanleitungen

Besitzer neuerer iPad-Modelle können nun auf Originalteile und Reparaturanleitungen zugreifen, wobei das iPad Air (M2 und neuer), iPad Pro (M4), iPad mini (A17 Pro) und iPad (A16) unterstützt werden. Dabei erhalten Nutzer Zugang zu wichtigen Komponenten wie Displays, Batterien, Kameras und Ladeanschlüssen, was die häufigsten Reparaturbedürfnisse abdeckt.

Wer technisches Geschick besitzt, kann dadurch dieselben Werkzeuge und Handbücher nutzen, die auch Apple Stores verwenden, wodurch man sich die Wartezeit für Reparaturtermine sparen kann. Apple merkt jedoch auch an, dass sich das Reparaturprogramm an Personen richtet, die sich mit der Reparatur von Elektronikgeräten bereits auskennen. Einige der Reparaturanleitungen enthalten sogar Hinweise zu möglichen Sicherheitsrisiken.

Für Kunden ohne Reparaturerfahrung bleibt die Inanspruchnahme eines professionellen, autorisierten Apple Service Provider mit zertifizierten Technikern die empfohlene und sicherste Option. In den letzten fünf Jahren hat Apple die Anzahl der Standorte zur Reparatur mit Zugang zu Originalteilen, Werkzeugen und Schulungen nahezu verdoppelt, darunter mehr als 5.000 unabhängige Reparaturanbieter und ein weltweites Netzwerk von rund 5.000 autorisierten Apple Service Providern.

Apples Self-Service-Reparatur

Seit der Einführung im April 2022 bietet das Self-Service-Reparaturprogramm Zugang zu Handbüchern, Originalteilen und Werkzeugen. Der Service unterstützt mittlerweile 65 verschiedene Produkte, darunter auch das iPhone 16, MacBook Air und Mac Studio.

Um den Self-Service-Reparaturprozess zu starten, empfiehlt Apple, zuerst die Reparaturanleitung zu lesen. Anschließend könnt ihr den Apple Self-Service-Reparatur-Store besuchen und die erforderlichen Teile sowie Werkzeuge bestellen. Für ausgewählte Reparaturen erhalten Kunden eine Gutschrift, wenn sie ein ausgetauschtes Teil zum Recycling zurücksenden. Weitere Informationen bietet Apple auf der Webseite zur Self-Service-Reparatur.