The Morning Show gehörte zu den ersten Serien überhaupt, die auf Apple TV+ starteten. Fans der Serie dürften sich schon einmal den 17. September 2025 Rot im Kalender markieren. An dem Tag startet die Drama-Serie mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon in die vierte Staffel.

Apple TV: „The Morning Show – Staffel 4“ startet am 17. September 2025

Seit rund einem Jahr wissen wir, dass Apple TV+ seine Drama-Serie „The Morning Show“ in die vierte Staffel schickt. Nun wird es konkreter. Am heutigen Tag hat der Video-Streaming-Dienst einen ersten Blick auf die mit Spannung erwartete vierte Staffel von „The Morning Show“ gewährt, dem preisgekrönten, weltweiten Erfolgsdrama mit Reese Witherspoon und Jennifer Aniston in den Hauptrollen. Gleichzeitig agieren die Beiden als ausführende Produzentinnen, gemeinsam mit Showrunnerin und ausführender Produzentin Charlotte Stoudt sowie Regisseurin und ausführender Produzentin Mimi Leder.

Nach dem Start der Serie am 17. September 2025 folgen immer mittwochs bis zum 19. November 2025 neue Episoden.

Die vierte Staffel von „The Morning Show“ startet im Frühjahr 2024, fast zwei Jahre nach den Ereignissen der dritten Staffel. Nach der Fusion von UBA und NBN muss sich die Redaktion mit neuer Verantwortung, verborgenen Motiven und der schwer fassbaren Natur der Wahrheit in einem polarisierten Amerika auseinandersetzen. Wem kann man in einer Welt voller Deepfakes, Verschwörungstheorien und Unternehmensvertuschungen noch vertrauen? Und wie kann man wissen, was wirklich wahr ist?

Neben Aniston und Witherspoon umfasst die Starbesetzung der vierten Staffel Billy Crudup, Karen Pittman, Nicole Beharie, Nestor Carbonell, Mark Duplass, Greta Lee, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook und den wiederkehrenden Fanliebling Jon Hamm.