Apple hat neue Daten veröffentlicht, die das bemerkenswerte Wachstum seines App Store Ökosystems in den Vereinigten Staaten verdeutlichen. Eine vom Unternehmen in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass die Umsätze und Abrechnungen der Entwickler über den App Store im Jahr 2024 ein Volumen von 406 Milliarden US-Dollar erreichten, was fast einer Verdreifachung gegenüber den 142 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 entspricht.

Entwickler und Verbraucher profitieren vom App Store

Die Studie zeigt, dass der App Store ein wichtiger Motor für wirtschaftliche Chancen für Unternehmen jeder Größe ist. Interessanterweise fielen bei 90 Prozent des Gesamtumsatzes keine Provisionen an Apple an, was zu einem großen Teil auf physische Waren und Dienstleistungen zurückzuführen ist, die 277 Milliarden US-Dollar des Gesamtumsatzes ausmachten. Apple berechnet generell keine Transaktionsgebühren für den Verkauf oder die Vermittlung physischer Produkte bzw. Dienstleistungen. Digitale Güter und digitale Dienstleistungen brachten 53 Milliarden US-Dollar ein, während In-App-Werbung weitere 75 Milliarden US-Dollar erzielten.

Apple sieht den App Store nicht nur als Marktplatz, sondern als umfassende Plattform. Er bietet Entwicklern leistungsstarke Tools wie Xcode, Swift und TestFlight sowie über 250.000 APIs, darunter HealthKit, Metal und ARKit. Apple-CEO Tim Cook bekräftigt das Engagement des Unternehmens für die Unterstützung von Entwicklern und erklärt, dass der App Store in den letzten 15 Jahren „unglaubliche Möglichkeiten“ geschaffen hat. Allein in den USA haben sich die Einnahmen der Entwickler seit 2019 mehr als verdoppelt. Bemerkenswert ist auch, dass kleinere Entwickler von 2021 bis 2024 einen Anstieg ihrer Einnahmen um 76 Prozent verzeichneten.

Der App Store hat zudem eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung der globalen Reichweite gespielt. Neun der zehn meist heruntergeladenen Apps im Jahr 2024 stammten von Entwicklern aus den USA. Weltweit stieg die Zahl der App-Downloads auf 12,4 Milliarden, was einem Anstieg von 36 Prozent gegenüber 2019 entspricht.

Natürlich will Apple auch die Verbraucher nicht zu kurz kommen lassen und verweist bei der Gelegenheit auf Funktionen, die auf Sicherheit, Datenschutz und Benutzerfreundlichkeit ausgerichtet sind. Dazu gehören App Tracking Transparency, Datenschutzlabel, Bildschirmzeit und Familienfreigabe. Dabei sorgen Betrugspräventionen und nahtlose In-App-Zahlungssysteme für zusätzlichen Schutz und Komfort.

Die Studie erscheint zu einem entscheidenden Zeitpunkt. So legt Apple derzeit Berufung gegen ein US-Gerichtsurteil ein, das Apple dazu zwingt, ohne Einschränkungen externe Zahlungslinks in iOS-Apps zuzulassen. Während sich die rechtliche Situation weiterentwickelt, nutzt das Unternehmen Studien wie diese, um die wirtschaftliche Bedeutung des App Store und den Wert, den er sowohl für Entwickler als auch für Verbraucher hat, hervorzuheben.