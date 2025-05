EcoFlow hat soeben mit der GLACIER Classic seine neue Outdoor-Kühlbox der nächste Generation angekündigt. Bei EcoFlow GLACIER handelt es sich um eine tragbare 3-in-1 Kühlbox mit Kühl-, Gefrier- und Batterie-Funktion.

EcoFlow präsentiert GLACIER Classic: smarte, mobile 3-in-1 Kühlbox

Zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass EcoFlow seine Glacier-Kühlbox auf den Markt gebracht hat. Mit Glacier Classic folgt nun die zweite Generation. Bei dieser hat man das Feedback zur ersten Generation einfließen lassen und die Kühlbox punktuell verbessert. So bietet GLACIER Classic Verbesserungen bei der Innenraumgestaltung, Portabilität, Kapazität und Geräuschreduktion. Damit ist sie ideal für Camping, Reisen im Wohnmobil und Outdoor-Abenteuer. Natürlich könnt ihr die Kühlbox auch zu Hause auf der Terrasse betreiben, um immer ein kühlen Getränk oder ein Eis in der Nähe zu haben.

Genau genommen, hat EcoFlow nicht nur ein Modell von GLACIER Classic angekündigt, sondern gleich drei unterschiedliche Größen. Der Unterschied der Modelle liegt in der Größe sowie in der Anzahl der Kühlzonen. Während das 35L Modell über eine Kühlzone verfügt, besitzen das 45L und 55L Modell zwei Kühlzonen, die unabhängig voneinander gesteuert werden können. Ein herausnehmbarer Trenner ermöglicht die flexible Nutzung des Innenraums als Kühl-Gefrier-Kombination oder als durchgehendes Fach für größere Vorräte. Wird der Trenner nicht benötigt, lässt er sich platzsparend in der Tür verstauen und dient zusätzlich als integriertes Schneidebrett. Ein beidseitig öffnender Deckel ermöglicht einfachen Zugriff aus jeder Richtung – besonders praktisch bei beengten Platzverhältnissen oder kurzen Stromkabeln.

EcoFlow GLACIER Classic verfügt über einen integrierten Batterieschacht (optionaler 298 Wh Akku ist separat erhältlich), sodass ihr die Kühlbox unabhängig von einem Stromanschluss betrieben könnt. Dank integrierter Batterie ermöglicht sie bis zu 43 Stunden Kühlung mit nur einer Aufladung und hält Lebensmittel sowie Getränke deutlich länger frisch. Die lange Laufzeit eignet sich ideal für autarke Ausflüge, Picknicks oder den täglichen Einkauf.

Die GLACIER Classic ist um 30–40 % platzsparender als andere batteriebetriebene Kühlboxen und bietet dennoch Platz für bis zu 90 Getränkedosen. Damit vereint sie optimalen Stauraum mit hoher Mobilität.

Verfügbarkeit & Frühbucherrabatt

Die GLACIER Classic ist zu folgenden Preisen erhältlich:

35L: 799 Euro

45L: 849 Euro

55L: 949 Euro

GLACIER Classic Zusatzbatterie: 299 Euro

Bundle-Preise (GLACIER Classic + Zusatzbatterie):

35L Bundle: 999 Euro

45L Bundle: 1049 Euro

55L Bundle: 1149 Euro

GLACIER Classic 35L ist ab sofort über Amazon sowie die offizielle EcoFlow Website erhältlich. Die Modelle GLACIER Classic 45L und 55L lassen sich ebenfalls ab sofort bestellen, hier erfolgt der Marktstart etwas später.

Alle, die bis zum 31. Juli ein Modell der GLACIER Classic oder ein GLACIER Classic + Zusatzbatterie Bundle erwerben, erhalten im Rahmen des exklusiven Frühbucherrabatts einen Preisnachlass von 100 Euro.