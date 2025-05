In dieser Woche kommen das jüngere Publikum und Musikliebhaber auf Apple TV+ auf ihre Kosten. Mit „Lulu is da Rhinoceros“ ist eine neue Kinder- und Familienserie angelaufen und zudem gibt es mit „Bono: Stories of Surrender“ eine Dokumentation über den Musiker Bono.

„Bono: Stories of Surrender“

Im Februar hatte Apple TV+ die Doku „Bono: Stories of Surrender“ angekündigt. Nun steht die Doku auf der Apple Streaming-Plattform bereit. Seit vielen Jahren arbeiten Apple und U2 auf unterschiedlichen Ebenen zusammen. Der jüngste Beweis der Kooperation ist der erste „abendfüllende“ Film, der auf Apple Vision Pro in Apple Immersive Video sein wird. Der Film basiert auf seinen gefeierten Memoiren „Surrender: 40 Songs, One Story“ und der begleitenden Buch-/Theatertournee und stammt von RadicalMedia und Plan B Entertainment. Regie führte der preisgekrönte Filmemacher Andrew Dominik („The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford“ und „Blonde“).

Apple schreibt

„Bono: Stories of Surrender“ ist eine lebendige Neuinterpretation von Bonos hochgelobter Ein-Mann-Bühnenshow “Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief…”. Während er den Vorhang über ein bemerkenswertes Leben und die Familie, Freunde und den Glauben lüftet, die ihn herausgefordert und gestärkt haben, enthüllt er auch persönliche Geschichten über seinen Weg als Sohn, Vater, Ehemann, Aktivist und Rockstar. Neben nie zuvor gesehenem, exklusivem Filmmaterial der Shows im Beacon Theatre zeigt der Film Bono bei der Aufführung vieler der legendären U2-Songs, die sein Leben und sein Vermächtnis geprägt haben.

Zur Einstimmung haben wir euch den Trailer eingebunden

„Lulu is da Rhinoceros“

Ab sofort steht das Animationsspecial „Lulu Is a Rhinoceros“ auf Apple TV+ auf Abruf bereit. Lulu ist ein Nashorn – so sieht sie es, wenn sie in den Spiegel schaut. Um Freundlichkeit zu verbreiten, begibt sich die lebenslustige Lulu auf das Abenteuer ihres Lebens – angetrieben von neuen Freunden, Mut und eingängigen Liedern! Mit dem eingebunden Trailer könnt ihr in das Special hineinschnuppern.