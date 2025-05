Es ist erst ein paar Tage her, dass Apple TV+ die neue Zeichentrickserie „Not an Box“ angekündigt hat. Ab sofort steht der offizielle Trailer zur skurrilen Vorschulserie bereit. Dieser gibt euch einen ersten Einblick, was euch erwartet.

„Not a Box“: Offizieller Trailer ist da

Apple TV+ hat den Trailer zu „Not a Box“ enthüllt. Dabei handelt es sich um eine brandneue Zeichentrickserie für Vorschulkinder, die am Freitag, den 13. Juni, ihre Premiere feiert.

Inspiriert vom beliebten, preisgekrönten Kinderbilderbuch der New York Times-Bestsellerautorin und Illustratorin Antoinette Portis, handelt die Serie vom aufgeweckten Häschen Riley, das sich mit nur einem Pappkarton magische Welten voller neuer Freunde und fantastischer Abenteuer ausdenkt.

Mit Isabel Birch als Riley und Ian James Corlett („Dragon Ball Z“) als Erwachsener lädt die achtteilige Serie junge Zuschauer und ihre Familien zum Gestalten, Erkunden und Feiern ein, während sie in eine reiche Welt aus Umgebungen, Charakteren und Begegnungen eintauchen, die so grenzenlos ist wie ihre Vorstellungskraft.

Der offizielle Trailer zeigt, was sich hinter der Beschreibung verbirgt.