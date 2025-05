Apple TV+ hat eine neue „fesselnde“ neue Serie angekündigt. In der noch namenlosen Serie sind Liev Schreiber, Zazie Beetz und Stephen Graham in den Hauptrollen zu sehen. Diese Serie basiert auf den internationalen Bestseller-Kriminalromanen von Lars Kepler.

Apple TV+ präsentiert neue Serie mit Liev Schreiber, Zazie Beetz und Stephen Graham

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass der Video-Streaming-Dienst eine fesselnde neue Serie an Land ziehen konnte. In den Hauptrollen und als ausführende Produzentinnen fungieren der Tony-Award-Gewinner und Emmy- und Golden-Globe-Award-Nominierte Liev Schreiber (“The Perfect Couple,” “Ray Donovan”), die Emmy-Award-Nominierte Zazie Beetz („Atlanta“, „Deadpool 2“) sowie der SAG-Award-Gewinner Stephen Graham („Adolescence“, „Boardwalk Empire“, „Greyhound“). Die Serie basiert auf den internationalen Krimi-Bestsellern von Lars Kepler basiert.

Das zehnteilige Drama wurde von BAFTA-Preisträger Rowan Joffe („Tin Star“, „The Ballad of a Small Player“) und John Hlavin (“Shooter,” “The Man Who Fell to Earth”) geschrieben und produziert. Emmy-, Peabody- und DGA-Preisträger Tim Van Patten („Franklin“, „Masters of the Air“, „Black Mirror“) ist Produzent und Regisseur der ersten beiden Folgen. Das Projekt stammt von A+E Studios in Zusammenarbeit mit Range Studios.

Das Projekt erzählt die Geschichte von Jonah Lynn (Schreiber), einem ehemaligen Soldaten, der zum Mordkommissar wurde und die harte Arbeit auf den Straßen Philadelphias satt hat, und in eine Kleinstadt im Westen Pennsylvanias zieht, um ein ruhiges Leben zu führen. Doch als die Stadt und seine Familie vom teuflisch gerissenen Serienmörder Jurek Walter (Graham) angegriffen werden, muss Jonah alles beschützen, was ihm lieb und teuer ist. Als die verzweifelte Suche nach Jureks letztem vermissten Opfer Jonah dazu zwingt, seine Adoptivtochter, FBI-Agentin Saga Bauer (Beetz), gegen Jurek ins Feld zu schicken, stellt sich die Frage: Wie weit wird Jonah gehen?

Lars Kepler ist einer der weltweit erfolgreichsten Thriller-Autoren. Seine zehn veröffentlichten Kriminalromane wurden weltweit 18 Millionen Mal verkauft. Die Buchreihe wurde in 40 Sprachen übersetzt und in über 170 Ländern vertrieben.