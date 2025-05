Während wir gespannt auf die dritte Staffel von Severance warten, gibt es bereits Anzeichen dafür, dass die Geschichte über ihre derzeitigen Grenzen hinauswachsen könnte. In einem kürzlich geführten Interview verriet Regisseur und ausführender Produzent Ben Stiller, dass hinter den Kulissen zwei Spin-off-Ideen Gestalt annehmen.

Das Severance-Universum könnte wachsen

Im Gespräch mit Variety gab Stiller zusammen mit Hauptdarsteller Adam Scott einen seltenen Einblick hinter die kreativen Kulissen. Er bestätigte, dass das Severance-Team zwei mögliche Ableger diskutiert habe. Obwohl er die Details unter Verschluss hielt, merkte er an, dass sie sich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befinden. „Sie sind noch in den Kinderschuhen“, sagte er mit einem wissenden Lächeln und verzichtete auf weitere Ausführungen.

Die Tatsache, dass Stiller sich überhaupt dazu entschlossen hat, die Spin-offs zu erwähnen, deutet zumindest die greifbare Chance für eine Umsetzung an. Für eine Serie, die so gefeiert wird und stilistisch einzigartig ist wie Severance, erscheint die Idee, das narrative Universum zu erweitern, wie ein logischer Schritt.

Es gehört jedoch mehr dazu. Damit aus den vagen Konzepten echte Spin-offs werden, müssen zunächst entscheidende Hebel umgelegt werden, allen voran finanzielle. Serien mit der visuellen und konzeptionellen Tiefe von Severance sind teuer in der Produktion. Ohne grünes Licht von Apple TV+ und eine entsprechende Budgetfreigabe bleiben auch die ambitioniertesten Ideen nur Wunschdenken.

Wie könnte das Severance Spin-off aussehen?

Ein erfolgreicher Spin-off muss nicht nur thematisch zum Original passen, sondern auch eigenständig funktionieren. Das Severance-Universum lebt von seiner klaustrophobischen Stimmung, der durchdachten Ästhetik und der psychologischen Tiefe seiner Figuren, was auch ein Ableger einfangen sollte.

Denkbar wäre etwa eine neue Serie, die sich mit anderen Abteilungen von Lumon Industries beschäftigt. Das könnten völlig neue Bereiche sein oder welche, die in der Hauptserie bislang nur angedeutet wurden. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Prequel, das die Ursprünge der „Trennung“ weiter beleuchtet. Ein solches Format könnte das bestehende Universum nicht nur vertiefen, sondern auch gesellschaftskritische Themen noch deutlicher herausarbeiten.

Unabhängig davon, in welche Richtung ein Spin-off gehen würde, bleibt eines klar: Das Severance-Universum hat das Potenzial, weit über die Kernserie hinauszuwachsen, sofern es seine kreative Integrität bewahrt.