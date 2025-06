Apple hat seinen jährlichen App Store Transparenzbericht für das Jahr 2024 veröffentlicht. Damit erscheint die dritte Ausgabe des Berichts, mit dem das Unternehmen einen Einblick in die Abläufe seines App Store und das Entwickler-Ökosystem gibt.

Wachstum bei Apps und Entwickleraktivitäten

Der App Store verzeichnete im Jahr 2024 ein deutliches Wachstum. Bis zum Jahresende erreichte die Gesamtzahl der verfügbaren Apps 1.961.596, was einem Anstieg von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch das Engagement der Entwickler nahm zu. Apple prüfte im Jahr 2024 insgesamt 7,77 Millionen App-Einreichungen, was einem Anstieg von 12,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Davon wurden fast 1,93 Millionen abgelehnt, was einem Anstieg von 9,5 Prozent entspricht.

Die Entwickler-Community selbst wuchs erheblich. Apple meldete bis Ende 2024 über 51,7 Millionen registrierte Entwickler, was einem Anstieg von 22,61 Prozent gegenüber 2023 entspricht.

Nutzeraktivität nimmt weiter zu

Auch der Zuspruch und die Interaktion der Nutzer stiegen. So verzeichnete der App Store im Jahresdurchschnitt über 813 Millionen Besucher pro Woche, was einem Anstieg von 10,68 Prozent entspricht. Die wöchentlichen App-Downloads beliefen sich im Durchschnitt auf über 839 Millionen, was einem Anstieg von 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Deutlicher Rückgang bei der Entfernung von Apps

Apple hat im Jahr 2024 insgesamt 82.509 Apps aus dem App Store entfernt, was einem Rückgang von 40,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Entfernungen fanden in folgenden Kategorien statt: Utility-Apps führten die Liste mit 16.191 Entfernungen an, gefolgt von Spielen mit 15.122. Weitere Kategorien waren Lifestyle (6.202), Business (6.042) und Unterhaltung (5.484). Auch in den Kategorien Bildung, Produktivität, Essen und Trinken, Einkaufen und Finanzen gab es jeweils mehrere tausend Entfernungen.

Eine detaillierte Aufschlüsselung der Daten findet ihr in Apples vollständigen Bericht [PDF].