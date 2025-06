Erst vor wenigen Tagen tauchte das Gerücht auf, dass Apple an einer komplett neuen Gaming-App für iOS, iPadOS, macOS und tvOS arbeitet. Nun gibt es frische Informationen zu dieser neuen App, die ihr ab Herbst auf dem iPhone, iPad, Mac und Apple TV vorfinden werdet.

iOS 26: Weitere Infos zur neuen Gaming-App

Mittlerweile scheint es darauf hinauszulaufen, dass Apple ab Herbst unter anderem auf iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 und tvOS 26 statt iOS 19, iPadOS 19, macOS 16 und tvOS 19 setzen wird. Dabei soll die 26 dem Jahr 2026 entsprechen.

Mit der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters widmet sich Mark Gurman von Bloomberg der neuen Gaming-App, an der Apple offensichtlich arbeitet. Es heißt, dass Apple ein zentrale Gaming-App entwickelt, die Verbrauchern und Entwicklern zeigen soll, dass Apple ein wichtiger Akteur in diesem Bereich ist. Wenige Tage nachdem Nintendo die Switch 2 am, 05. Juni n2025 auf den Markt bringt, könnte Apple am 09. Juni 2025 zur WWDC die neue Gaming-App präsentieren.

Die neue App soll dieses Jahr auf allen Apple-Betriebssystemen vorinstalliert sein und als neue Plattform dienen, um Spiele zu starten, neue Titel zu entdecken, Bestenlisten einzusehen und mit anderen Spielern zu kommunizieren. Besonders interessant ist, dass die macOS 26-Version der App möglicherweise auch Spiele unterstützt, die außerhalb des App Stores verkauft werden. Es geht Apple darum, einen zentralen Ort für den Zugriff auf Spiele zu schaffen – und nicht darum, den App Store zu ersetzen.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Apple bei sozialen Netzwerken und beim Thema Gaming bislang noch nie besonders erfolgreich war. Auch das Game Center – dieser Hub wurde im Jahr 2010 ins Leben gerufen – hat nie wirklich an Fahr aufgenommen. Die neue App soll das Game Center ersetzen und deutlich ambitionierter sein. Nichtsdestotrotz dürfte Apple nicht in der Lage, im Bereich der sozialen Gaming-Netzwerke mit Microsofts Xbox und Sony Group Corp. zu konkurrieren. Apple-Nutzer wollen einfach nur Spiele herunterladen und auf ihren Geräten spielen.