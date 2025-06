Die WWDC25 steht vor der Tür und Apple bereitet sich darauf vor, seine neuesten Fortschritte vorzustellen. Laut Bloombergs Mark Gurman dämpfen Insider jedoch die Erwartungen. So deuten Gerüchte aus dem Umfeld von Apple darauf hin, dass die diesjährigen Ankündigungen im Bereich KI eher zurückhaltend ausfallen werden. Dennoch ist Licht am Ende des Tunnels zu erkennen, denn Apple arbeitet hinter den Kulissen an einer breiteren KI-Strategie.

Apple Intelligence für Drittentwickler

Eine der wichtigsten Neuerungen wird auf der WWDC im Juni sein, dass Apple Intelligence für Drittentwickler geöffnet wird. Dank eines neuen Software Development Kits und zugehöriger Frameworks können Apps dieselben Sprachmodelle integrieren, die Apple auch für iOS, iPadOS und macOS verwendet. Bislang konnten Entwickler Apples KI-Suite nicht direkt integrieren, sondern nur eine Auswahl an Tools wie Genmoji, Image Playground und die systemweiten Schreibwerkzeuge.

Wie Gurman in seinem „Power On“ Newsletter ausführt, könnte Apple mit der Öffnung seines KI-Stacks versuchen, den frühen Erfolg des App Store zu wiederholen. Wenn Apple es Entwicklern leicht macht, seine KI-Funktionen zu nutzen, dann wird das Unternehmen schnell eine große Basis innovativer, KI-gestützter Apps für seine Plattformen gewinnen.

Apple plant langfristig, aber verliert kurzfristig an Tempo

Was die Erweiterung von Apple Intelligence an sich angeht, so backt Apple dieses Jahr kleinere Brötchen als auf der WWDC24 im vergangenen Jahr. Wir können uns auf einen intelligenteren Batterie-Energiesparmodus und eine aktualisierte Übersetzungs-App freuen, die nun enger mit Siri und den AirPods integriert ist. Das Unternehmen plant außerdem, bestimmte Funktionen in Safari und Fotos als „KI-gestützt“ zu kennzeichnen.

Wie Gurman es ausdrückt, fühlt sich dieses Jahr wie ein riskantes „Auszeitjahr“ an, was aufgrund der letzten Rückschläge nachvollziehbar ist. Intern strebt Apple an, auf der WWDC 2026 den nächsten KI-Startschuss zu geben. Damit es nicht wieder ein Fehlstart wird, soll das neu strukturierte Entwicklungsteam hinter verschlossenen Türen Apple Intelligence weiterentwickeln.