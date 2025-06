Apple hat schon immer Wert darauf gelegt, auch ältere Hardware zu unterstützen. So läuft beispielsweise die aktuelle Version von iOS immer noch auf dem iPhone XS und XR, die beide bereits 2018 auf den Markt kamen. Wie uns heute 9to5Mac erinnert, ist diese Art der Unterstützung nicht nur ein nettes Extra. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil dessen, was Apple auszeichnet.

Software-Updates

Apple gilt als der Goldstandard, wenn es um langfristigen Software-Support geht. Bis vor kurzem gab es in diesem Bereich nicht einmal ernstzunehmende Konkurrenz. Wer ein Smartphone wollte, das auch nach Jahren noch aktuelle Features bietet, war mit dem iPhone auf der sicheren Seite. Inzwischen haben auch andere Anbieter verstanden, dass dieses Engagement Geräte verkauft, und so bietet beispielsweise Google für seine Smartphones mittlerweile sieben Jahre lang Software-Updates an.

Googles verlängerter Support gilt jedoch nur für die aktuellen Geräte. Wer etwa zur gleichen Zeit wie das iPhone XS ein Android-Smartphone gekauft hat, erhält wahrscheinlich schon seit einiger Zeit keine Updates mehr.

Support für die Sicherheit

Es macht natürlich Spaß, neue Funktionen zu erhalten, aber der wahre Wert eines langfristigen Supports zeigt sich erst mit der Sicherheit des Geräts. Denn nur wenn ein Gerät auch Jahre nach seinem letzten großen Update weiterhin Sicherheitspatches erhält, bleibt es nutzbar und sicher. Dabei geht es nicht nur um Komfort, sondern auch um Vertrauen.

Apple ist auch in diesem Bereich vorbildlich. Selbst wenn ein iPhone nicht mehr für die neueste iOS-Version geeignet ist, liefert das Unternehmen weiterhin regelmäßig Sicherheitsupdates. Schauen wir uns beispielsweise das iPhone 6s, das iPhone 7 oder das erste iPhone SE an. Keines dieser Modelle hat den Sprung auf iOS 16 geschafft, aber alle haben Ende März dieses Jahres iOS 15.8.4 erhalten. Das Update schloss Sicherheitslücken und sorgte so für die Sicherheit der Nutzer.

Das Gleiche gilt für mehrere ältere iPads und den letzten iPod touch. Geräte wie das iPad Air 2 und das iPad mini 4 wurden vor fast zehn Jahren auf den Markt gebracht, doch Apple bringt immer noch Sicherheit-Updates heraus, um sie vor modernen Bedrohungen zu schützen.

Auch Mac-Nutzer können sich über einen fehlenden Support nicht beklagen. Ende Mai veröffentlichte Apple Updates für macOS Ventura und macOS Sonoma, mit denen wichtige Sicherheitsprobleme behoben wurden. Benutzer, die eine dieser Versionen verwenden, erhielten ebenfalls Safari 18.5. Die Updates werden also selbst dann bereitgestellt, wenn man ein paar Versionen hinter dem neuesten macOS zurückliegt.