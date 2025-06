Es ist nur noch eine Woche bis zur WWDC 2025, die am Montag, dem 9. Juni, mit der großen Apple-Keynote beginnt. Im Vorfeld der Veranstaltung will uns Apple schon einmal mit dem neuen Slogan „Sleek peek“ und einem neuen Logo neugierig machen.

„Sneak peek“ bedeutet im deutschen „Vorgeschmack“ oder „erste Vorschau“, was eine gebräuchliche Redewendung ist. Apple ersetzt für seine neue Tagline geschickt „sneak“ (heimlich) durch „sleek“ (elegant, glatt). Passend hierzu hat das Unternehmen auch die Grafik für die WWDC 2025 überarbeitet. Jetzt sehen wir ein glasartiges Apple-Logo, durch das Farben hindurchscheinen. Bislang war es ein glasartiger Regenbogen.

Die Tagline und das neue Logo könnten ein subtiler Hinweis auf das elegante neue Design von iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26 und watchOS 26 sein, die alle Gerüchten zufolge ein neues, glasähnliches, von visionOS inspiriertes Design haben sollen.

Vor kurzem hat Apples Marketing-Chef Greg Joswiak auch eine animierte Grafik zur WWDC 2025 geteilt, die zwischen einem glasartigen Apple-Logo, einem Swift-Logo und einem Regenbogen wechselt.

#WWDC25 is next week! Can’t wait to show you what we’ve been working on.

See you June 9 at 10am PT. pic.twitter.com/qhrzevDbMH

— Greg Joswiak (@gregjoz) June 2, 2025