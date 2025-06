Die Übertragungsrechte der Fußball-Bundesliga werden ab der Saison 2025/26 zwischen DAZN und Sky neu verteilt. Sp überträgt DAZN ab August jeden Samstag von 14:30 bis 18:30 Uhr die legendäre Bundesliga Konferenz. DAZN macht die Konferenz für alle Neu- und Bestandskunden verfügbar. Die Bundesliga Konferenz ist ab sofort in allen DAZN-Paketen enthalten – ohne extra Kosten.

DAZN informiert zu Abo-Preisen zur Bundesliga-Saison 2025/26

DAZN informiert, dass die Bundesliga ab sofort beim Sport-Streamer in allen Paketen inkludiert ist. Die Vorberichterstattung startet um 14:30 Uhr, die jeweiligen Spiele beginnen traditionell um 15:30 Uhr.

Passend zur Integration der Konferenz bietet DAZN jetzt ein neues „Super Sport“-Paket an, als besonders attraktives Angebot für diejenigen, die zuerst ein Abo abschließen: Mit „Super Sports“ erhalten Fans Zugang zur Bundesliga Konferenz, den Highlights aller Bundesliga-Spiele und alle Bundesliga-Spiele im Re-Live direkt nach Abpfiff, regulär ab 19,99 € im Monat und aktuell im befristeten Angebot bereits ab 9,99 Euro pro Monat für die ersten, die abonnieren.

Zusätzlich gibt es mit „Super Sports“ die FIFA Klub-WM 2025 und die UEFA Nations League Finals 2025 sowie die besten internationalen Top-Ligen mit LALIGA, Serie A und Ligue 1, Spitzensport aus der NFL, UFC, Boxen, PDC Darts und viel mehr.

Darüberhinaus ist die Konferenz auch ohne Aufpreis im Paket „Unlimited“ inklusive. In diesem Paket sind alle Inhalte aus „Super Sports“, plus alle Bundesliga-Spiele am Sonntag und über 90 Prozent der UEFA Champions League live und exklusiv. Unlimited kostet im Jahresabo 34,99 Euro pro Monat. Das Monatsabo liegt bei 44,99 Euro.

Highlights im Sommer

Und bevor die Konferenz auf DAZN startet, gibt es keine Sommerpause auf DAZN. Ab übermorgen zeigt DAZN alle Spiele der UEFA Nations League Finals – inklusive der Spiele von Deutschland! Ab dem 14. Juni steht mit der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 das Fußball-Highlight des Jahres an. Und im August kehrt dann endlich die Bundesliga zurück, erstmals inkl. der legendären Konferenz und aller Sonntagsspiele live – exklusiv auf DAZN.

UEFA Nations League Finals vom 04. bis 08. Juni

FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 vom 14. Juni bis 13. Juli

Start der Bundesliga-Saison 2025/26 ab dem 22. August inklusive der Samstagskonferenz auf DAZN

