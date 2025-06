Apple könnte endlich Displays mit höherer Bildwiederholfrequenz für seine Standard-iPhones einführen. So behauptet der Leaker Digital Chat Station, dass das iPhone 17 und das iPhone 17 Air mit 120-Hz-Bildschirmen ausgestattet werden. Allerdings werden möglicherweise nicht alle Funktionen unterstützt, die wir von ProMotion-Displays gewohnt sind.

iPhone 17 und iPhone 17 Air Displays

Bislang war die ProMotion-Technologie ausschließlich den Pro-Modellen von Apple vorbehalten. Die Displays erreichen nicht nur 120 Hz für flüssiges Scrollen und flüssige Animationen, sondern passen sich auch dynamisch an den jeweiligen Inhalt an. Die adaptive Bildwiederholfrequenz kann auf bis zu 1 Hz herabgesetzt werden, was zur Schonung des Akkus beiträgt. Das ist auch der entscheidende Faktor für die Always-On Display-Funktion der Pro-Reihe.

Der Display-Analyst Ross Young berichtete zuletzt, dass ProMotion in allen Modellen zum Einsatz kommen wird. Nun widerspricht jedoch der Leaker Digital Chat Station, der ein etwas anderes Bild zeichnet. Laut dem Leaker werden das iPhone 17 und iPhone 17 Air zwar Displays mit einer höheren Bildwiederholfrequenz erhalten, allerdings fehlt dabei die Fähigkeit der dynamischen Anpassung. Mit anderen Worten: Es handelt sich um Standard-120-Hz-Displays.

Das bedeutet, dass Nutzer die Erfahrung einer hohen Bildwiederholfrequenz genießen können. Doch die energiesparenden Vorteile der variablen Bildwiederholfrequenz von ProMotion (und damit wahrscheinlich auch das Always-On-Display) wird es bei den Standardmodellen nach wie vor nicht geben.