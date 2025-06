Die ersten vier Staffel von „Slow Horses“ konnten uns bereits überzeugen und so landet die Drama-Serie für uns in den Top 5 der besten Serien auf Apple TV+. Wie bei allen Dingen im Leben ist dies allerdings ein ganz persönlicher Geschmack. Nun haben die Verantwortlichen mit der fünften Staffel die Fortsetzung der Apple Original-Serie angekündigt. Den 24. September 2025 haben wir bereits Rot im Kalender markiert.

Apple TV+ kündigt „Slow Horses – Staffel 5“ an

Apple TV+ hat einen ersten Blick auf die fünfte Staffel von „Slow Horses“ gewährt, dem Emmy- und BAFTA-prämierten Spionagedrama mit Oscar-Preisträger Gary Oldman in der Hauptrolle. Die mit Spannung erwartete fünfte Staffel mit sechs Folgen feiert am Mittwoch, den 24. September 2025, ihre Premiere. Zum Start werden die ersten beiden Folgen bereit stehen. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 22. Oktober 2025 neue Episoden.

„Slow Horses“ ist ein düster-humorvolles Spionagedrama über ein dysfunktionales Team britischer Geheimagenten, die in einer heruntergekommenen Abteilung des MI5, auch Slough House genannt, arbeiten. Oldman, der für seine Darstellung mit Golden Globe-, Emmy- und BAFTA-Nominierungen geehrt wurde, spielt Jackson Lamb, den brillanten, aber streitsüchtigen Anführer der Spione, die aufgrund ihrer karriereschädigenden Fehler in Slough House landen, da sie sich immer wieder im Nebel der Spionagewelt verlieren.

In der fünften Staffel von „Slow Horses“ sind alle misstrauisch, als der ansässige Technikfreak Roddy Ho eine glamouröse neue Freundin hat. Als sich in der ganzen Stadt eine Reihe zunehmend bizarrer Ereignisse ereigneen, machen sich die Slow Horses an die Arbeit, die Zusammenhänge aufzudecken. Schließlich weiß Lamb, dass in der Welt der Spionage immer die Londoner Regeln gelten: Schutz für die eigene Sicherheit.

Die ersten vier Staffeln von Slow Horses stehen vollständig auf Apple TV+ auf Abruf bereit.