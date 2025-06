Wie das Sports Business Journal berichtet, positioniert sich Apple als Top-Anwärter auf den Erwerb der Streaming-Rechte für Sunday Night Baseball der Major League Baseball (MLB). Damit würde Apple seine Partnerschaft mit der MLB deutlich erweitern und seine Position im Live-Sport weiter stärken.

Apple bietet auf Sunday Night Baseball der MLB

Bereits seit 2022 streamt Apple Friday Night Baseball über Apple TV+ und bietet Fans zwei komplette Spiele pro Woche. Nun könnte die erste große Erweiterung des MLB-Deals anstehen. Während der aktuelle Vertrag Apple jährlich rund 85 Millionen US-Dollar kostet, hatte der inzwischen ausgelaufene Vertrag von ESPN für die Sonntagsspiele einen Wert von stolzen 550 Millionen US-Dollar pro Saison.

Laut Quellen, die vom Sports Business Journal zitiert werden, soll Apple das stärkste Angebot für die neuen Rechte abgegeben haben und damit alteingesessene Konkurrenten wie NBC übertrumpfen. Wenn der Deal zustande kommt, könnten die Sonntagsspiele bald auf Apple TV+ zu sehen sein.

In diesem Fall wäre das eine starke Erweiterung für Apples wachsende Sport-Abteilung. Neben Friday Night Baseball wurde Apple im Jahr 2023 mit einer Exklusivvereinbarung für den MLS Season Pass zur Heimat der Major League Soccer. Anfang dieses Jahres startete Apple eine eigenständige Apple Sports App, um Echtzeit-Updates aus Ligen wie der NBA, MLS und anderen zu liefern.

Dabei beschränkt sich Apples Interesse am Sport nicht nur auf Baseball oder Fußball. Das Unternehmen hat Berichten zufolge auch ein Angebot in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar für die Streaming-Rechte der Formel 1 in Betracht gezogen und Deals mit FIFA-Turnieren und NFL-Inhalten geprüft.