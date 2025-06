Beats hat eine neue Kampagne mit dem Titel „Some Play Others Glide“ gestartet, deren neues Gesicht der Chelsea-Fußballer Cole Palmer ist. Der neue Spot inszeniert Palmer mit einer beeindruckenden Präsenz und jener souveränen Ruhe, die man von seinem Spiel auf dem Platz kennt.

Cole Palmer für Beats im Einsatz

Die Kampagne spielt auf Palmers Spitznamen „Cold Palmer“ an. Bekannt für seine eiskalte Gelassenheit in Drucksituationen, wird Palmers Selbstsicherheit in einer Szene neu interpretiert, in der er mühelos über eine Eisbahn gleitet. Dabei benötigt er noch nicht einmal Schlittschuhe. Unterlegt mit dem Klassiker „Your Sweet Love“ von Lee Hazlewood, verbindet das Video die ruhigen Bewegungen mit Vintage-Soul, während er die Beats Studio Pro Kopfhörer trägt.

Der neue Spot gehört zu den bisher besten Werbeauftritten der Beats-Reihe. Palmers Gelassenheit auf dem Spielfeld überträgt sich nahtlos auf die Energie des Werbespots. Er bewegt sich mit derselben bedächtigen Selbstsicherheit, die die Fans in den Spielen so lieben. Als einer der zuverlässigsten Elfmeterschützen der Premier League gefeiert, glänzt er durch seinen geschmeidigen Stil und sein ruhiges Charisma.

Chris Thorne, Chief Marketing Officer und Head of Product bei Beats, unterstreicht die Bedeutung von Palmers Präsenz in der Kampagne. „Cole ist mehr als nur ein Fußballer. Er ist eine aufstrebende Kulturikone“, sagt Thorne. „Diese Kampagne feiert nicht nur sein Talent auf dem Spielfeld, sondern auch seine Authentizität und Ausstrahlung außerhalb des Spielfelds. Das sind Eigenschaften, die Fans weltweit ansprechen.“

Auch Palmer kommt natürlich werbewirksam zu Wort und erklärt:

„Musik ist immer Teil meiner Routine, daher fühle ich mich geehrt, zu den größten Namen im Sport zu gehören und mit Beats zusammenzuarbeiten. Bei der ‚kalten‘ Feier geht es darum, sowohl auf als auch außerhalb des Spielfelds gelassen und selbstbewusst zu bleiben, daher hat es Spaß gemacht, dies mit Beats zu tun.“

Hier der Werbe-Spot:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Falls ihr es etwas flotter und mit einer Portion trockenen Humor bevorzugt, dann empfehlen wir euch einen Blick auf den im letzten Jahr veröffentlichten Beats-Spot mit Fußball-Star Erling Haaland.