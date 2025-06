WhatsApp hat über TestFlight eine neue Beta-Version für das iPhone veröffentlicht. Mit dieser neuen Testversion zeigt sich eine Neuerung, an der der Messenger aktuell arbeitet. Zukünftig können Anwender eindeutige Benutzernamen festlegen. Dies soll die Privatsphäre fördern, da nicht mehr die eigene Telefonnummer geteilt werden muss, sondern man auf Benutzernamen in Chats und Gruppen setzen kann.

WhatsApp bereitet Benutzernamen vor

Bei verschiedenen Messenger-Diensten ist es bereits möglich, dass Anwender einen eindeutigen Benutzernamen verwenden können. Dies wird zukünftig auch bei WhatsApp der Fall sein.

Die neue Funktion könnten WABetaInfo in der neuen WhatsApp-Beta für iPhone entdecken. Dabei müssen die eindeutigen Benutzernamen bestimmte Kriterien erfüllen. So dürften Benutzernamen nicht mit „www.“ beginnen, da dies den Eindruck erwecken könnte, sie würden mit einer offiziellen Website interagieren. Benutzernamen müssen mindestens einen Buchstaben enthalten, was die Verwendung von Benutzernamen, die nur aus Zahlen oder Sonderzeichen bestehen, verhindert.

Darüberhinaus sind auch nur bestimmte bestimmte Zeichen erlaubt. Dazu zählen Kleinbuchstaben (a–z), Zahlen (0–9), Punkte und Unterstriche. Dies soll dazu beitragen, eine klare und vorhersehbare Struktur aller Benutzernamen zu gewährleisten. Doppelte Benutzernamen sind nicht zulässig und zudem dürften Benutzernamen nicht mit einer Domain (z.B. .de oder .com) enden.

Außerdem dürften Benutzernamen nicht mit einem Punkt beginnen oder enden, und die Verwendung zweier Punkte hintereinander ist ebenfalls verboten, da dies die Lesbarkeit und Erkennung von Benutzernamen erschweren kann. Die Zeichenlänge ist auf 3 bis 30 Zeichen begrenzt. Diese Anforderung kann sich jedoch in Zukunft ändern, da WhatsApp die Funktion anhand bestimmter Überlegungen weiter verfeinert.

Sobald ihr euch für einen Benutzernamen entschieden und diesen mit eurem Benutzerkonto verknüpft hat, wird Personen, die eure Telefonnummer nicht kennen, stattdessen euer Benutzername angezeigt. Dies gilt für Einzel- als auch Gruppenchats.

Wann die Benutzernamen für alle Anwender in einer finalen Version freigeschaltet werden, ist aktuell nicht bekannt.