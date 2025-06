In sechs Tagen wird Apple seine jährliche Worldwide Developers Conference mit einer Keynote eröffnen, und einen Ausblick auf die Zukunft von iOS, iPadOS, macOS und Co. geben. Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren und so hat das Unternehmen aus Cupertino bereits den Live-Stream auf YouTube vorbereitet und das zugehörige #WWDC25 Hashmoji auf X aktiviert.

Apple bereitet WWDC Stream auf YouTube vor

Kommenden Montag (09. Juni 2025) wird Apple die diesjährige WWDC mit einer Keynote eröffnen. Los geht es pünktlich um 19:00 Uhr. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Special Event live zu verfolgen. So steht der Stream nicht nur über die Apple Webseite und die Apple TV-App zur Verfügung, ihr könnt diese auch auf YouTube verfolgen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Nun hat Apple den Platzhalter für den Live-Stream auf YouTube aktiviert. Dort könnt ihr eine Erinnerung einrichten, um vor Beginn der Keynote benachrichtigt zu werden.

#WWDC25 Hashmoji auf X

Apple trifft die Vorbereitungen auf die WWDC 2025 nicht nur auf YouTube, sondern auch auf X. Dort hat der Hersteller aus Cupertino ebenfalls den Schalter für sein traditionelles Hashmoji umgelegt. Das benutzerdefinierte Symbol wird jetzt automatisch neben jedem Beitrag angezeigt, der #WWDC25 enthält.

Apple nutzt seit Jahren Hashmojis auf X, um vor, während und nach seinen Events Werbung zu machen und für Aufsehen zu sorgen.

Bei der WWDC 2025 stehen in erster Linie Softwarethemen im Mittelpunkt. Neue Hardware erwarten wir nicht. Erst gestern Apple überarbeitete Grafiken zur WWDC veröffentlicht und das Motto „Sleek Peek“ ausgerufen. Dies deutet daraufhin, dass alle Systeme optisch überarbeitet werden und beim Design an visionOS angelehnt werden.