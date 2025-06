Apple arbeitet angeblich an einem neuen Smart-Home-Hub, der in der Gerüchteküche schon länger als „HomePad“ hoch gehandelt wird. Insidern zufolge verfügt das Gerät über ein 7 Zoll Display, das auf einem Lautsprecherständer im HomePod-Stil montiert ist.

Apples Vision eines intelligenten Displays

Apple bereitet sich darauf vor, eine eigene Produktlinie von Smart-Home-Zubehör einzuführen. Dabei soll das Produktportfolio breit gefächert sein. Den Start wird angeblich das HomePad machen, welches zum Jahresende erscheinen könnte. Einen ersten Blick oder zumindest die ersten Hinweise auf den neuen Smart-Home-Hub könnten wir womöglich bereits auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) erhalten.

Da die WWDC vor der Türe steht, gibt es vermehrt Spekulationen über eine mögliche Präsentation des HomePad. Mark Gurman von Bloomberg schrieb kürzlich in seinem Newsletter, dass Apple für die diesjährige WWDC keine größeren Hardware-Neuvorstellungen plant. Das würde bedeuten, dass eine umfassende Präsentation unwahrscheinlich ist. Allerdings hat Apple in der Vergangenheit immer wieder neue Produktkategorien bereits Monate vor der Markteinführung angeteasert. Es ist also möglich, dass das HomePad denselben Weg gehen wird.

Das Unternehmen nutzt seine Entwicklermesse häufig, um mit der Vorstellung von Software-Tools für Entwickler den Grundstein für zukünftige Hardware zu legen. Obwohl das HomePad zum Zeitpunkt der Markteinführung voraussichtlich keinen eigenen App Store haben wird, könnte Apple die WWDC nutzen, um speziell auf das neue Gerät zugeschnittene Entwickler-APIs vorzustellen.

homeOS

Womöglich erhalten wir auch Hinweise auf das „homeOS“-Betriebssystem des HomePad, welches den Zugriff auf Apple Intelligence und neue Widgets bietet. Wenn ihr ein iPhone oder iPad im Einsatz habt, wird euch homeOS auf Anhieb vertraut vorkommen. Apple bringt laut den aktuellen Gerüchten einen anpassbaren Homescreen auf die Plattform, der unter anderem folgendes ermöglichen soll:

Hinzufügen von Widgets für Wetter, Kalender und mehr.

Starten von Apps über ein gitterartiges Layout.

Ein Dock für den schnellen Zugriff auf häufig genutzte Apps.

Steuerung von Smart-Home-Geräten direkt über die Benutzeroberfläche.

Hinzu kommt die Möglichkeit, das Gerät als Kommunikationszentrale mit integrierter FaceTime-Kamera, Gegensprechfunktion und sogar einer grundlegenden Überwachungskamera zu nutzen. Auf der Medienseite bietet das HomePad Zugriff auf Apps wie Safari, Musik, Notizen und Fotos.

Dank eingebauter Sensoren kann das HomePad erkennen, wie nahe dem Gerät man sich befindet. So soll homeOS dynamisch passende Funktionen anbieten. Wenn ihr zum Beispiel in der Nähe seid, zeigt homeOS interaktive Widgets und Bedienelemente an. Aus der Ferne wird euch hingegen eine Foto-Diashow präsentiert.