Traditionell blicken wir am heutigen Mittwoch auf die Neuankömmlinge von Apple TV+. Neben neuen Episoden zu bestehenden Serien feiert am heutigen 04. Juni 2025 die Comedy-Serie „Stick“ mit Owen Wilson ihre Premiere auf dem Apple Video-Streaming-Dienst.

Apple TV+: neue Comedy-Serie „Stick“ ist gestartet

Vor rund einem Monat hatte Apple den offiziellen Trailer zu Stick veröffentlicht. Mit diesem hat uns das Unternehmen aus Cupertino bereits einen Ausblick gegeben, was uns mit der neuen Comedy-Serie erwartet. Vereinfacht ausgerückt: „Es wird schwungvoll“. Am heutigen Tag startet Stick auf Apple TV+. Genauer gesagt, stehen ab sofort die ersten drei Episoden der Serien auf Abruf bereit. Immer mittwochs folgen bis zum 23. Juli neue Episoden.

In „Stick“ spielt Owen Wilson die Hauptrolle von Pryce Cahill, einem gescheiterten ehemaligen Profigolfer, der sein Potenzial nie ganz ausschöpfen konnte. Nachdem seine Karriere ins Stocken geraten ist und sein Privatleben auseinanderfällt, ist Pryce arbeitslos und orientierungslos. Das ändert sich, als er Santi kennenlernt, ein talentiertes, aber schwieriges 17-jähriges Golf-Wunderkind, gespielt von Peter Dager. Pryce setzt alles auf die Betreuung von Santi. Was folgt, ist eine Geschichte nicht nur über Golf, sondern auch über Hoffnung, unkonventionelle Beziehungen und zweite Chancen.

Die Serie erforscht die ruhige Intensität und den Druck des Sports und nutzt ihn, um die persönlichen Herausforderungen der Charaktere zu reflektieren. Die Serie betont emotionale Verbundenheit, Belastbarkeit und die Kraft einer gefundenen Familie. Falls euch das Genre interessiert, so schnuppert in den Trailer hinein und gebt der Serie eine Chance. Wenn euch Ted Lasso gefallen hat, so könnte Stick genau richtig für euch sein.