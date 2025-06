Kommende Woche Montag (09. Juni 2025) wird Apple die WWDC25 mit einer Keynote eröffnen und im Rahmen des Special Events eins der größten iOS-Designupdates seit iOS 7 präsentieren. Nicht nur neue Funktionen stehen bevor, Apple wird auch bei der Namensgebung neue Wege beschreiten. Es hießt, dass das Unternehmen aus Cupertino auf iOS 26 statt auf iOS 19 setzen wird. Dabei steht die Zahl 26 für das Jahr 2026.

iOS 26: Messages, CarPlay und Musik erhalten neue Funktionen

Neben den Designupdates wird Apple auch Verbesserungen für alltägliche Apps, wie Nachrichten, Musik, Notizen und CarPlay im Gepäck haben. Einige dieser Features dürften schon kommende Woche angekündigt werden. Im Vorfeld sind 9to5Mac fünf neue Funktionen zugetragen worden.

iMessage

Automatische Übersetzungen und Umfragen

Apple arbeitet an einer KI-unterstützen Übersetzungsfunktion innerhalb von iMessage für eingehende und ausgehende Nachrichten. Damit würde eine länderübergreifende Kommunikation in unterschiedlichen Sprachen erleichtert.

Darüberhinaus arbeitet Apple an einer Umfragefunktion in iMessage, so wie wir sie von WhatsApp, Telegramm und Co. kennen. Es heißt, dass Apple diesbezüglich auch die Integration mit Apple Intelligence testet. Eine Möglichkeit besteht beispielsweise darin, dass Nachrichten Umfragen automatisch Basis und Kontext der Konversation vorschlägt.

Musik

Vollbild-animierte Albumcover auf dem Sperrbildschirm

Apple arbeitet offenbar an Vollbild-animierten Albumcover für den Sperrbildschirm, um das Musikerlebnis visuell zu bereichern.

Notizen

Markdown-Export

Apple bereitet die Möglichkeit vor, Notizen in Markdown aus Apple Notizen zu exportieren, was von Drittanbieter-Apps bereits seit Jahren unterstützt wird. Sollte ihr diese „Nischenfunktion“ bis dato bei Apple vermisst haben, so ist Licht am Ende des Tunnels sichtbar.

CarPlay

Neue Benutzeroberfläche

Weiter heißt es in dem Bericht, das Aplple nicht nur das Design von iOS, iPadOS, watchOS, tvOS und visionOS überarbeitet, sondern auch CarPlay eine neue Benutzeroberfläche verpasst. Welchen Umfang das Ganze einnehmen wird, ist aktuell noch nicht klar. Apple arbeitet allerdings offenbar am mehreren Änderungen um der Designsprache von iOS 26 zu entsprechen.

Die Apple Keynote zur WWDC25 beginnt am kommenden Montag (09. Juni 2025, 19:00 Uhr). Dann werden wir die Antworten auf viele Fragen rund um iOS, iPadOS und Co. erhalten.