Einmal pro Monat schickt Apple Arcade einen Schwung neuer Spiele ins Rennen. Ab sofort stehen gleich fünf neue Spiele-Titel auf der Spiele-Abo-Plattform zur Verfügung, darunter UNO: Arcade Edition, LEGO Hill Climb Adventures+, Lost in Play+, Helix Jump+ und WHAT THE CAR? für Apple Vision Pro.

Apple Arcade: UNO und vier weitere Spiele stehen ab sofort zur Verfügung

Apple Arcade hat es sich zur Gewohnheit gemacht, einmal pro Monat neue Spiele bereitzustellen, anstatt wöchentlich neue Games zur Verfügung zu stellen. Am heutigen Donnerstag (05. Juni 2025) starten gleich fünf neue Spiele

UNO: Arcade Edition von Mattel163

UNO: Arcade Edition bietet lebendige Visuals, spannendes Apple Arcade-exklusives Gameplay und zahlreiche Spielmöglichkeiten für UNO-Fans. Man kann sich bei unterhaltsamen Einzelspielen nach den klassischen UNO-Regeln entspannen oder im neuen Custom Games Modus mit neuen Varianten wie Wild Swap Hands und Color Showdown für mehr Spannung sorgen. Mit drei Spielmodi (Quick Match, Custom Games und Single Player) und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten – darunter freischaltbare kreative Rahmen, Spezialeffekte und Emotes – fühlt sich jedes Spiel unterhaltsam und frisch an. Ob alleine oder mit Freunden und Familie – UNO: Arcade Edition bietet überall ein unterhaltsames und packendes Erlebnis.

WHAT THE CAR? von Triband

Das urkomische Rennabenteuer des Indie-Entwicklers Triband erreicht eine ganz neue Dimension. Mithilfe eines schwebenden TV-Portals mit Beinen und einem ausziehbaren Lenkrad nutzen Spieler mit Apple Vision Pro ihre Hände – als würden sie ein echtes Lenkrad halten – um einen ungewöhnlichen Rennwagen mit ständig wechselnden Eigenschaften wie Beinen, Flügeln und sogar einer Erkältung zu steuern. Die verrückten Gameplay-Elemente nutzen räumliches Computing, um aus dem Bildschirm herauszuspringen, sodass jedes Rennen zu einem Abenteuer voller lebhafter Wendungen wird.

LEGO Hill Climb Adventures+ von Fingersoft

LEGO Hill Climb Adventures+ lädt zu einem großartigen Abenteuer ein, bei dem der kreative Charme von LEGO auf wildes, physikbasierte Gameplay von Hill Climb Racing trifft. Die Spieler rasen, erkunden und bauen sich ihren Weg durch dynamische Schauplätze – von sonnigen Landschaften bis zu den höchsten Bergen und dem furchterregenden Großen Unten. Mit einer Reihe liebenswerter LEGO Minifiguren, aufrüstbaren Fahrzeugen mit einzigartigen Gadgets und versteckten Geheimnissen an jeder Ecke bietet das Spiel eine perfekte Mischung aus Entdeckung, Strategie und Action.

Lost in Play+ von Happy Juice Games und Snapbreak Games

Lost in Play+, Gewinner des App Store Awards 2023 als iPad Spiel des Jahres, ist eine Reise durch eine kindliche Fantasie, die mit durchdachten Rätseln und bunten Charakteren gespickt ist. Man muss einem Geschwisterduo auf seiner Abenteuerreise helfen, den Weg nach Hause zu finden und dabei verzauberte Wälder erkunden, schrullige Goblins überlisten und sich mit magischen Kreaturen anfreunden. Das Abenteuer der jungen Geschwister steckt voller cleverer Rätsel, Minispielen und traumhaften Überraschungen. Ohne Dialoge, mit Point-and-Click-Gameplay und einem handgezeichneten Animationsstil ist Lost in Play+ ein aufmunternder und bezaubernder interaktiver Cartoon, in dem Fantasie und Neugierde zum Leben erweckt werden.

Helix Jump+ von Voodoo und Orbital Knight

Helix Jump+ ist das klassische 3D-Arcade-Spiel und ein genreprägender Hit, der exklusiv für Apple Arcade neu interpretiert worden ist – mit überarbeiteter Haptik, weiterentwickelten visuellen Effekten, exklusiven freischaltbaren Skins und komplett ohne Werbung oder Unterbrechungen. Spieler führen einen springenden Ball durch lebhafte, sich windende Helix-Türme und müssen dabei ihr Timing präzise abstimmen, um Fallen zu vermeiden und Plattformen zu durchbrechen – ein Test für Rhythmus und Momentum.