Nachdem wir uns zuletzt das bemerkenswerte Wachstum des US-App Store genauer angeschaut haben, liefert Apple nun einen Bericht zur weltweiten Lage des App Store. Laut einer aktuellen Studie hat das App Store Ökosystem im Jahr 2024 weltweit Umsätze und Verkäufe in Höhe von 1,3 Billionen Dollar ermöglicht. Mehr als 90 Prozent dieser Summe flossen direkt an die Entwickler, ohne dass Provisionen an Apple gezahlt werden mussten.

Digitale Services und reale Waren treiben das Wachstum an

Der App Store hat sich längst zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor entwickelt. Im vergangenen Jahr erzielten Entwickler mit digitalen Produkten wie Spielen, Fotobearbeitungs-Apps oder Business-Tools rund 131 Milliarden Dollar Umsatz. Auch In-App-Werbung bleibt eine verlässliche Einnahmequelle und brachte weitere 150 Milliarden Dollar ein.

Den größten Anteil machten jedoch Verkäufe physischer Waren und Dienstleistungen aus, auf die Apple keine Transaktionsgebühren berechnet. Hier wurden dank des App Store mehr als eine Billion Dollar umgesetzt.

Globale Plattform mit regionalen Schwerpunkten

Der App Store erreicht jede Woche über 800 Millionen Nutzer weltweit und eröffnet Entwicklern Zugang zu internationalen Märkten. Die Studie zeigt, dass sich die Umsätze in den USA, China und Europa in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt haben.

In den USA stiegen vor allem digitale Zahlungsvorgänge deutlich an. In China wuchs der E-Commerce Markt rasant, während Europa einen starken Zuwachs bei Lieferdiensten verzeichnete. In Regionen wie Japan, Australien, Neuseeland und Indien zählen Reise-Apps zu den umsatzstärksten Kategorien. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach kreativen Tools weltweit.

Apple unterstützt Entwickler

Hinter dem Wachstum stehen auch gezielte Investitionen von Apple. Der App Store unterstützt Transaktionen in über 40 Währungen, vereinfacht die Steuerabwicklung in fast 200 Regionen und bietet Entwicklern umfassende Kontrolle über Preise und Abonnements. Mit Tools wie Xcode, TestFlight und App Analytics können Apps effizient entwickelt, getestet und verbessert werden. Gleichzeitig schützt Apple seine Nutzer zuverlässig vor Betrug. So konnten allein in den letzten fünf Jahren betrügerische Transaktionen im Wert von über neun Milliarden Dollar verhindert werden.

Wie Apple betont, setzt das Unternehmen auch bei der Förderung von Talenten neue Maßstäbe. In Akademien und Foundation Programmen in über 20 Ländern lernen junge Entwickler alles Wichtige über App-Design, Programmierung und KI. Dabei wird der Austausch innerhalb der Community über Online-Foren, Leitfäden und persönliche Beratung aktiv gefördert.

In der kommenden Woche startet Apples jährliche Entwicklerkonferenz. Auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) erhalten Teilnehmer kostenlosen Zugang zu mehr als hundert technischen Vorträgen und Workshops. Die Veranstaltung bietet Entwicklern die Möglichkeit, mit Apple-Experten direkt in Kontakt zu treten und neue Technologien kennenzulernen.