In vier Tagen lädt Apple zur ersten Keynote des Jahres, um seine jährliche Entwicklerkonferenz zu eröffnen. Dann werden wir einen ersten Ausblick auf iOS 26 und Co. erhalten. Dabei werden nicht nur neue Funktionen für das iPhone an Bord sein, auch die AirPods sollen mit neuen Funktionen bestückt werden, darunter eine Schlaferkennung, neue Gesten und eine Kamerasteuerung. Begleitend zu iOS 26 wird Apple ein Firmware-Update für die AirPods freigeben.

iOS 26: AirPods soll Schlaferkennung, neue Gesten und Kamerasteuerung erhalten

Nachdem wir gestern neue iOS 26 Funktionen kennengelernt haben, geht es nun mit den AirPods weiter. Nachdem Apple im vergangenen Jahr bereits verschiedene neue Funktionen (u.a. ein Hörtest und das Erkennen von Kopfbewegungen) für die AirPods eingeführt hat, wird es in diesem Jahr den nächsten Schwung an Neuerungen für die Kopfhörer geben. 9to5Mac weiß zu berichten, dass folgende Funktionen in Planung sind:

Neue Kopfgesten: Apple arbeitet an neuen Gesten, beispielsweise eine Geste zum Anpassen der Lautstärke von „Conversation Awareness“. Im Vergangenen Jahr führte Apple das Erkennen von Nicken und Kopfschütteln ein, um Anrufe anzunehmen, abzulehnen und mehr.

Automatische Pause zum Schlafen: Die AirPods könnten die Audiowiedergabe pausieren, wenn der Nutzer einschläft. Dies könnte mithilfe von Schlafdaten realisiert werden, die von der Apple Watch erfasst werden. Die AirPods selbst verfügen über keine Sensoren zur Schlaferkennung

Kameraauslöser: Apple plant, die AirPods mit einer Auslöserfunktion auszustatten, die durch Drücken des AirPods-Schafts ein Foto mit einem verbundenen iPhone aufnimmt. Hier wäre eine Timerfunktion hilfreich, sodass ihr beim Aufnehmen des Fotos nicht euer Ohr berührt.

Mikrofonverbesserung: AirPods könnten einen Mikrofonmodus in „Studioqualität“ erhalten, der der Audio-Mix-Funktion auf dem iPhone ähnelt und es Benutzern ermöglicht, zwischen Tonaufnahmeoptionen wie Studio und Kino zu wählen.

Bessere Kopplung: Apple arbeitet offenbar an einer Funktion, die die Kopplung von AirPods mit gemeinsam genutzten iPads für den Einsatz im Klassenzimmer verbessern soll.

Zuletzt wurde auch kolportiert, dass Apple den AirPods eine Live-Übersetzungsfunktion spendiert, die persönliche Gespräche von einer Sprache in eine andere übersetzt.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht bekannt, ob die genannten Funktionen alle aktuellen AirPods-Modelle erreichen oder möglicherweise den Pro-Modellen vorbehalten sind.