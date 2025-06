Ab sofort steht die Snapchat-App auch für die Apple Watch zur Verfügung. Damit haben Snapchat-Nutzer fortan die Möglichkeit, ihre Unterhaltungen direkt vom Handgelenk aus zu führen.

Apple Watch: Snapchat-App ist da

Snapchat blickt mittlerweile auf mehr als 900 Millionen Nutzer. Ab sofort haben diese Grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Unterhaltungen auch unterwegs mitzunehmen. Kurzum: Snapchat ist ab sofort auf auf der Apple Watch verfügbar.

Mit der Snapchat App auf der Apple Watch könnt ihr euch die Vorschau eingehender Nachrichten anzeigen lassen und mit der Tastatur, per Kritzeln, Diktieren oder einem Emoji antworten. Zwei Beispiele hält Snapchat auch direkt parat, wie ihr Snapchat auf der Apple Watch nutzen könnt. So könnt ihr einen Freund wissen lassen, dass ihr „da“ seid, wenn ihr euch in einem Restaurant verabredet hat. Beim Joggen könnt ihr Snapchat auf der Apple Chat verwenden, um eine schnelle Antwort zu geben, ohne das iPHon zücken zu müssen.

Snapchat unterstreicht, dass die neue App das Engagement des Unternehmens unterstreicht, Snapchat auf allen Geräten verfügbar zu machen, einschließlich Wearables.

In den letzten Jahren ist es seltener geworden, dass große Unternehmen Apps für die Apple Watch herausbringen. Slack, Facebook Messenger, Uber, Lyft und andere waren einst auf der Apple Watch vertreten, die Unternehmen haben sich jedoch entschieden, die Apps wieder einzustampfen, da sich der Einsatz von Entwicklungsressourcen offenbar nicht lohnte.