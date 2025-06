tvOS und Apple TV stehen zwar nicht so sehr im Fokus wie iOS und das iPhone, nichtsdestotrotz dürften wir in diesem Jahr noch neue Apple TV Hardware sowie neuen Funktionen erleben. Bereits in der kommenden Woche zur Apple Worldwide Developers Conference dürfte Apple verschiedene Funktionen zeigen, die bei tvOS 26 an Bord sein werden.

Neues tvOS-Design

Schon mehrfach haben wir in den letzten Wochen gehört, dass Apple das Design seiner Betriebssystem überarbeitet. Nicht zuletzt hatte Apple selbst das Design-Update angeteasert. Wir gehen davon aus, dass Apple auf ein einheitliches neues Design für alle Softwareplattformen setzt.

Es heißt, dass iOS 26, macOS 26, tvOS 26 und Co. ein neues Design mit glasartigen Elementen erhalten, die von visionOS inspiriert sind. Hinsichtlich tvOS 26 werden aktualisierte UI-Elemente und App-Symbole erwartet. Auch die Apple TV-App dürfte überarbeitet werden.

Neue Gaming-App

Apple arbeitet offenbar an einer neuen Gaming-App, um das Spielen auf Apple-Geräten zu fördern. Entsprechend ist eine neue, plattformübergreifende Gaming-App geplant, die auch Bestandteil von tvOS 26 sein wird.

Die neue Gaming-App soll folgende Funktionen bieten

Hub zum Starten aller installierten Spiele

Redaktionelle Inhalte, um neuen Spiele kennenzulernen

Spiel-Erfolge, die Sie erzielt haben oder als nächstes versuchen können

Soziale Funktionen wie Bestenlisten

Möglichkeit zum Kommunizieren mit anderen Spielern

Option, neue Spiele herunterzuladen

Vereinfachte WLAN-Anmeldung in öffentlichen Netzwerken

Vor wenigen Wochen hieß es, dass Apple die WLAN-Anmeldung in öffentlichen Netzwerken vereinfachen möchte. Dies bedeutet, dass ihr, wenn Netzwerke zur Verbindung einen Anmeldebildschirm erfordern, diesen Vorgang nur auf einem Gerät durchführen müsst. Anschließend sollen sich die Anmeldedaten zwischen den Geräten synchronisieren. Da tvOS keinen Webbrowser bietet, ist der Zugriff auf Captive Networks derzeit umständlich. Die neue Synchronisierungsfunktion würde dies komplett umgehen.

Darüberhinaus sind neue „powered by Apple Intelligence“-Funktionen für Apple TV im Gespräch. Diese würde das Unternehmen allerdings erst mit neuer Apple TV Hardware ankündigen. Ein neues Apple TV erwarten wir im Herbst.