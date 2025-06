Das Surfen innerhalb der EU ist seit vielen Jahren sehr komfortabel. Man nutzt einfach das Datenvolumen, welches „Zuhause“ zur Verfügung steht. Doch was ist, wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist oder man andere Länder außerhalb der EU bereits? Um auch dann „online gehen zu können“, startet Vodafone eine neue Reise-Plattform für eSIM-Angebote.

Vodafone startet neue Reise-Plattform für eSIM-Angebote

Vodafone startet eine neue digitale Plattform für Reisende, auf der sich eSIM-basierte Angebote für den Urlaub buchen lassen. Im Fokus steht die „Travel eSIM“, die weltweit in über 200 Reisezielen und in mehr als 700 Mobilfunk-Netzen einsetzbar ist. So könnt ihr vor der Abreise ein Datenpaket buchen, es per QR-Code aktivieren und bei Ankunft am Zielort sofort lossurfen.

Zu berücksichtigen gilt, dass die Travel eSIM ausschließlich für die mobile Datennutzung vorgesehen ist. Falls ihr telefonieren oder eine SMS versendet möchtet, so nutzt ihr hierfür euren bestehenden Mobilfunkvertrag.

Die Preise für die Travel eSim beginnen bei 4 Euro für Europa-Pakete, bei 6 Euro für Nordamerika-Pakete, bei 8 Euro für Pakete für den Nahen Osten und bei 10 Euro für Pakete für Afrika. Bezahlt werden kann auf der Plattform in verschiedenen Währungen (Euro, US-Dollar etc.). Die Travel eSIM bleibt je nach Paket bis zu 90 Tage aktiv und eignet sich sowohl für Kurztrips als auch für längere Reisen. Wer sich bei den Europa-Plänen gleich für mehrere Travel eSIMs entscheidet, kann ordentlich sparen: 15 Prozent bei zwei, 20 Prozent bei drei und 25 Prozent bei vier eSIMs.

Die Travel eSIM kann bis 30 Tage nach dem Kauf aktiviert werden und ist somit auch für Reisen zu einem späteren Zeitpunkt geeignet. Sie lässt sich zudem parallel zur bestehenden SIM nutzen, beispielsweise im Dual-SIM-Modus auf dem iPhone.

So funktioniert es