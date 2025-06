Erst kürzlich haben wir euch auf fünf Neuerscheinungen auf Apple Arcade aufmerksam gemacht. Nun gibt Apple einen Ausblick auf vier weitere Spiele, die im Juli 2025 auf der Spiele-Abo-Plattform starten. Die Rede ist von Angry Birds Bounce, Kingdom Rush 5: Alliance TD+, Suika Game+ und Crayola Scribble Scrubbie Pets+.

Juli 2025: 4 neue Spiele für Apple Arcade

Die Neuerscheinungen für Juni sind auf Apple Arcade abgehakt, im kommenden Monat gibt es vier weitere Games und somit weitere Gründe zum Zocken. Alle Neuheiten erscheinen am 03. Juli 2025.

Angry Birds Bounce von Rovio

Ein brandneues Abenteuer, bei dem man Red, Chuck, Bomb und den Rest der Bande begleiten kann. Angry Birds Bounce kombiniert den klassischen Charme von Angry Birds mit einem innovativen Arcade-Brick-Breaker-Twist. Wenn die Schweine ihre Inseln übernehmen, müssen die Vögel im wahrsten Sinne des Wortes zurückschlagen, sich zu mächtigen Schwärmen zusammenschließen und sich in die Luft schleudern, um eine Armee von Schweinen zu besiegen und ihre Heimat zurückzuerobern. Mit strategischem Rogue-Lite-Gameplay ist jedes Level eine neue Herausforderung, in der Spieler präzise Schüsse meistern, spannende Power-Ups freischalten und in jedem Durchgang einzigartige Combos bilden müssen.

Kingdom Rush 5: Alliance TD+ von Ironhide Game Studio

Das neueste Spiel der preisgekrönten Tower-Defense-Saga baut auf dem rasanten und fesselnden Gameplay seiner Vorgänger auf, erhöht aber den Einsatz mit mehr Power, Chaos und Strategie als je zuvor. Zum ersten Mal in der Serie können Spieler in jeder Stufe zwei Helden befehligen. Mit 15 epischen Helden zur Auswahl, 17 einzigartigen Türmen, 32 erweiterbaren Charakteren, 22 detaillierten Kampagnenstufen und über 40 Arten von Gegnern bietet Kingdom Rush 5: Alliance TD+ spannendes Gameplay, den typischen Humor, den die Fans lieben, und endlosen Wiederspielspaß. Das Spiel enthält alle DLCs und ist auf iPhone, iPad und Mac spielbar.

Suika Game+ by XGIMI

Das virale Puzzlespiel, bei dem man Früchte in eine Kiste fallen lässt, erscheint auf Apple Arcade. Das Ziel von Suika Game – Aladdin X+ ist es, passende Früchte zu größeren Kreationen zu kombinieren, bis schließlich die ultimative Frucht entsteht: eine Wassermelone. Die dynamische Physik des Spiels sorgt für eine unterhaltsame Herausforderung. Beim Fallenlassen und Zusammenführen der hüpfenden Früchte müssen Spieler strategisch handeln und darauf achten, dass sie nicht aus der Kiste herausfallen. Sie treten gegen andere Spieler aus der ganzen Welt an und kämpfen um die Spitze der Tages-, Monats- oder Gesamtwertung.

Crayola Scribble Scrubbie Pets+ by Red Games Co.

Kreativität trifft auf Verantwortung, wenn man in lebendige 3D-Welten eintaucht, um über 90 niedliche digitale Haustiere zu färben, zu pflegen und mit ihnen zu spielen. Inspiriert vom meistverkauften Crayola-Spielzeug, fördert dieses Game bei jungen Spieler Einfühlungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein durch interaktive Aktivitäten zur Haustierpflege wie Putzen, Füttern und Waschen und stärkt gleichzeitig die Aufmerksamkeit und das Gedächtnis durch detailorientiertes Spielen. Mit endlosem kreativen Spaß mit digitalen Crayola-Kunstwerkzeugen und fantasievollen Reisen durch farbenfrohe 3D-Umgebungen verwandelt Crayola Scribble Scrubbie Pets+ das traditionelle Haustierspielzeug in ein fesselndes digitales Erlebnis.