Seit längerem wird gemunkelt, dass Apple ein neues Betriebssystem namens „homeOS“ ankündigt. Dieses könnte unter anderem den Sprung auf Apple TV, den HomePod und weiteren kommenden Home-Produkten schaffen. Nun gibt es weitere Hinweise darauf, dass Apple die Einführung einer neuen Marke plant.

homeOS: Apple registriert offenbar neue Marke

Wie nun bekannt wird, hat eine mutmaßliche Briefkastenfirma namens Home Operations Suite LLC in den letzten Monaten in einigen Ländern Markenanmeldungen für „HOMEOS“ eingereicht. Eine Prioritätsanmeldung erfolgte im Oktober 2024 in Liechtenstein , weitere Anmeldungen erfolgten im April dieses Jahres in den USA , Argentinien, Peru und einigen weiteren Ländern. Die Marke ist mittlerweile in Liechtenstein registriert, die Anmeldungen andernorts ist noch nicht final abgeschlossen, so 9to5Mac.

Es gibt keinen 100-prozentigen Beweis dafür, dass Apple Eigentümer dieser Briefkastenfirma ist. Allerdings hat das Unternehmen in der Vergangenheit bereits Gesellschaften mit beschränkter Haftung unter generischen Namen gegründet, um sein geistiges Eigentum im Zusammenhang mit noch nicht angekündigten Produkten diskret zu schützen.

In konkreten Fall zeigt die Klassifizierung der Marke, dass Apple die geheime Quelle sein könnte. Zu diesen Klassifizierungen gehören „Computer- und Softwareprodukte“ sowie „Computer- und Softwaredienste“. Der Zeitpunkt der Markenanmeldungen deutet daraufhin, dass Apple homeOS im Rahmen der WWDC25 in der kommenden Woche ankündigen könnte. Parallel dazu könnte das Unternehmen sein neues HomePad-Produkt ankündigen. Da dies offenbar die einzige Hardware-Neuerung im Rahmen der WWDC ist, würde dieses Produkt besonders im Rampenlicht stehen. Selbst wenn Apple keine neue Hardware ankündigt, könnte homeOS am 09. Juni während der WWDC25-Keynote thematisiert und als Nachfolger von tvOS / HomePod Software positioniert werden.