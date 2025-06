Wie wir bereits berichtet haben, ist Apple offiziell eine Partnerschaft mit Alibaba eingegangen, um Apple Intelligence für iPhone-Nutzer nach China zu bringen. Wie die Financial Times nun berichtet, verzögert sich der ohnehin schon späte Release von Apple Intelligence, da die politischen Spannungen zwischen den USA und China weiter anhalten.

Regulatorische Hindernisse in China

Alibaba ist für die KI-Verarbeitung auf dem Gerät verantwortlich und stellt sicher, dass die von Apple eingesetzten KI-Modelle den Vorschriften der chinesischen Regierung entsprechen. Eine der wichtigsten Anpassungen ist ein System, das es den Behörden ermöglicht, über Alibaba Änderungen an den KI-Modellen von Apple vorzunehmen.

Wenn die Regierung entscheidet, dass bestimmte KI-generierte Antworten geändert oder eingeschränkt werden müssen, sorgt Alibaba für die Einhaltung der Vorgaben. Eine wichtige Sicherheitsmaßnahme ist hierbei die Art und Weise, wie sich Apple Intelligence selbst aktualisiert. Apple-Geräte in China sollen automatisch erkennen, wenn auf ihnen ein veraltetes KI-Modell läuft. Falls dies der Fall ist, würde Apple Intelligence deaktiviert, bis eine neue, von der Regierung genehmigte Version heruntergeladen wird.

Politische Spannungen zwischen den USA und China

Allerdings haben die beiden Unternehmen noch keine Genehmigung von der chinesischen Cyberspace Administration erhalten, die alle KI-Modelle testet, bevor sie eingesetzt werden können. So zögern die chinesischen Regulierungsbehörden mit ihrer Entscheidung, da sich die angespannten Beziehungen zwischen den USA und China weiter verschlechtern könnten.

Laut der New York Times erwägt die Trump-Regierung, Alibaba, Tencent und Baidu auf eine Liste zu setzen, die ihnen den Handel mit den Vereinigten Staaten untersagen würde. Das US-amerikanische Bureau of Industry and Security hat ebenfalls Bedenken hinsichtlich Apples Plänen einer Partnerschaft mit Alibaba geäußert.

Gerüchten zufolge soll Apple Intelligence mit iOS 18.6 in China eingeführt werden, aber es ist nicht sicher, ob dies aufgrund der aktuellen Lage noch geschehen wird.