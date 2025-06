Die Apple Worldwide Developers Conference steht unmittelbar bevor und das Unternehmen aus Cupertino plant verschiedene Neuerungen für die Nachrichten- und Telefon-App. Diese sollen kommende Woche im Rahmen der WWDC25-Keynote für iOS 26 angekündigt werden.

iOS 26: neue Funktionen für Nachrichten- und Telefon-App geleakt

In einem ausführlichen Bericht widmet sich Mark Gurman von Bloomberg den bevorstehenden Neuerungen, die Apple am 09. Juni 2025 im Rahmen der eröffnenden Keynote zur WWDC25 ankündigen wird. Der Apple-Insider gab zu verstehen, dass die beiden wichtigsten Änderungen in der Nachrichten-App die Möglichkeit sein werden, Umfragen zu erstellen, sowie die Option, innerhalb einer Konversation ein Hintergrundbild festzulegen.

Erstellen von Umfragen, dürfte KI-basiert sein und Hintergrundbilder werden Gesprächen eine persönliche Note verleihen. Dabei sollen die Hintergrundbilder eines Chats automatisch zwischen Apple-Geräten synchronisiert werden. Die neuen Funktionen der Nachrichten-App sollen ebenfalls unter iPadOS 26 und macOS 26 zu finden sein.

Für die Telefon-App sagte Gurman, dass iOS 26 eine neue Ansicht einführen wird, die Favoriten, letzte Anrufe und Voicemails in einem einzigen, scrollbaren Fenster kombiniert. Er sagte, dieses neue Design sei optional und Nutzer könnten sich auch für die bisherige Oberfläche entscheiden.