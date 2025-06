In drei Tagen eröffnet Apple die diesjährige Worldwide Developers Conference mit einem Special Event. Im Fokus werden Softwarethemen stehen. In den letzten Tagen konkretisierte sich, dass Apple das Design seiner Softwareplattformen überarbeitet und vereinheitlicht. Aber auch neue Funktionen für iOS 26, watchOS 26 und Co. stehen auf der Agenda. So heißt es, dass watchOS erstmals Unterstützung für Drittanbieter-Widgets bieten wird.

watchOS 26: Kontrollzentrum soll Unterstützung für Drittanbieter-Widgets erhalten

9to5mac konnte von einer zuverlässigen Quelle in Erfahrung bringen, dass es watchOS 26 Entwicklern ermöglichen wird, eigene Widgets direkt in das Kontrollzentrum einzubinden. Dadurch können Nutzer neben WLAN, Akku und Fokusmodus auch relevante Aktionen oder Daten von Drittanbieter-Apps anzeigen.

Weiter heißt es, dass ihr das Layout des Kontrollzentrums über die Apple Watch-App auf dem iPhone vollständig anpassen könnt. Dies wäre in jedem Fall deutlich komfortabler, als die Anpassungen über das kleine Display der Apple Watch vorzunehmen.

In den letzten Jahren hat Apple das Kontrollzentrum der Apple Watch nur stiefmütterlich behandelt. Sollte Apple dieses tatsächlich für Drittanbieter öffnen, so würde dies viele neue „potentielle“ Anwendungsfälle bieten. Die Komplikationen auf den Apple Watch Zifferblättern bieten bereits viele Möglichkeiten, um Apps und Funktionen aufzurufen, der Support von Drittanbieter-Widgets im Kontrollzentrum würde das Ganze in jedem Fall erweitern und bereichern. Am 09. Juni 2025 erfahren wir mehr. Die Keynote startet um 19:00 Uhr.