WhatsApp testet derzeit eine neue Funktion, die die Art und Weise verändern könnte, wie Nutzer mit KI innerhalb der App interagieren. So hat laut WABetaInfo eine ausgewählte Gruppe von Beta-Testern bereits Zugriff auf „AI Studio“, einen neuen Bereich innerhalb von WhatsApp, der Nutzer bei der Erstellung ihres eigenen KI-Chatbot-Assistenten unterstützt.

AI Studio in WhatsApp

Die von WABetaInfo beschriebene Funktion ähnelt den benutzerdefinierten GPTs von OpenAI und Gemini Gems von Google. WhatsApp möchte den Prozess jedoch besonders einfach gestalten. AI Studio verwendet eine Schritt-für-Schritt-Oberfläche, die Nutzern, auch solchen ohne technischen Hintergrund, dabei hilft, einen benutzerdefinierten Assistenten zu erstellen.

Zunächst wählt man eine Rolle für den Chatbot aus, z. B. Reiseplaner, Motivationscoach oder Lernpartner. Anschließend kann die Persönlichkeit der KI definiert werden. WhatsApp macht während der Einrichtung auch Vorschläge, die es einfacher machen, den Stil und das Verhalten des Chatbots zu personalisieren. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, können Nutzer sofort mit ihrer Kreation chatten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Meta sich mit der Personalisierung von KI befasst. Das Unternehmen bietet bereits ein webbasiertes AI Studio an, mit dem Nutzer KI-Bots auf Plattformen wie Instagram und Messenger entwerfen und einsetzen können. Jetzt übernimmt WhatsApp diese Funktion direkt in die App und vereinfacht damit den Zugang für Nutzer, die vorrangig mobile Geräte verwenden. Ein offizielles Startdatum gibt es noch nicht, aber die Einführung lässt auf umfassendere Pläne schließen.

Unabhängig von dem KI-Baukasten arbeitet WhatsApp auch an der Unterstützung von Benutzernamen. Anstatt Telefonnummern herauszugeben, sollen Nutzer in Zukunft einen eindeutigen Namen teilen können. Das Update hat das Potenzial, die Privatsphäre erheblich zu verbessern und die Weitergabe von Kontakten zu vereinfachen. Wie die AI Studio-Funktion befinden sich auch die Benutzernamen noch in einer frühen Testphase.