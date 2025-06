Apple bereitet zur diesjährigen WWDC eine breite Palette an Software-Updates für seine Betriebssysteme vor. Wie Bloomberg berichtet, zählen zu den Neuerungen eine überarbeitete Benutzeroberfläche, KI-Funktionen für Entwickler sowie neue Möglichkeiten, das iPad im Arbeitsalltag flexibler zu nutzen.

Multitasking, Vorschau-App und neue Games-App

Mit iPadOS 26 erweitert Apple die Multitasking-Fähigkeiten und bringt das Bedienkonzept näher an macOS heran. Zudem soll die von macOS bekannte Vorschau-App in iOS 26 und iPadOS 26 vorinstalliert sein. Mit der App lassen sich PDFs einfacher anzeigen und bearbeiten. Auch der Apple Pencil profitiert vom Update. Eine neue Kalligrafie-Feder soll das Schreiben mit iPadOS 26 noch präziser und vielseitiger machen.

Für Spielefans wird es eine neue „Games“-App geben, die Inhalte aus Apple Arcade und anderen Quellen an einem Ort bündelt. Erste KI-Features wie Übersetzungen von Texten und Gesprächen sind ebenfalls geplant. Der große KI-Wurf mit einer cleveren Siri und intelligenter Kalender- und Gesundheitsverwaltung wurden jedoch angeblich auf nächstes Jahr verschoben.

macOS erhält neues Design und KI-Hilfe für Entwickler

Die kommende macOS-Version, die intern den Namen „Tahoe“ trägt, knüpft optisch an das visionOS-Betriebssystem der Apple Vision Pro an. Unter dem Entwicklungstitel „Solarium“ bringt Apple ein frisches Interface, das mit mehr Licht, Transparenz und digitalen Glaselementen arbeitet. Menüleisten, Fensterrahmen und App-Symbole erhalten einen moderneren Look, ohne das Grundkonzept über Bord zu werfen. Auch iOS 26 und iPadOS 26 sollen optisch an das visionOS-Design angepasst werden.

Wie Bloomberg zudem berichtet, arbeitet Apple mit dem KI-Spezialisten Anthropic zusammen, um dessen Sprachmodell Claude in eine neue Version der Xcode-Entwicklungsumgebung zu integrieren. Claude gilt als besonders zuverlässig bei der Code-Erstellung und hat sich bereits in zahlreichen Programmieraufgaben bewährt.