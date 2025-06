Im vergangenen Monat gab Apple TV+ erste Einblicke in die neue Abenteuer-Serie „The Wild Ones“. In etwas mehr als einem Monat feiert die Serie am 11. Juli 2025 ihr Debüt auf der Apple Video-Streaming-Plattform. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.

„The Wild Ones“: Trailer ist da

Apple TV+ hat den Trailer zu „The Wild Ones“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine sechsteilige Dokumentar-Abenteuerserie, die ein Team von Wildtierexperten auf ihrer Reise in die entlegensten und unwirtlichsten Gebiete der Welt begleitet, um vom Aussterben bedrohte Arten zu finden, zu filmen und zu schützen. Alle Folgen der Serie werden am Freitag, den 11. Juli, auf Apple TV+ Premiere feiern.

Habt ihr Interesse an Natur-Dokus? Dann trifft „The Wild Ones“ sicherlich euren Geschmack. Mit dem ehemaligen Royal Marines Commando und Expeditionsleiter Aldo Kane, dem Wildtier- und Kamerafallenexperten Declan Burley sowie der ökologischen Geschichtenerzählerin und Naturfilmerin Vianet Djenguet verbindet „The Wild Ones“ spannende Abenteuer mit bahnbrechender Wissenschaft und Naturschutz. Gemeinsam reist das Trio in sechs Länder – Malaysia, die Mongolei, Armenien, Indonesien, Kanada und Gabun – und filmt seltene Aufnahmen seltener und gefährdeter Arten, darunter den Malayischen Tiger, den Gobibären, den Kaukasischen Leoparden, das Java-Nashorn, den Nordkaperwal und den Westlichen Flachlandgorilla.

Für die Doku kommt allerhand Technik zum Einsatz. So ist unter anderem die Rede von 350 speziell angefertigten Fernkameras, Wärmebilddrohnen, tragbaren Unterwassersendern und KI-gestützter Bildgebungstechnologie. Apple TV+ schreibt