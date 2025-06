Apple wird nächste Woche auf der WWDC25 seine neuesten Software-Updates vorstellen, darunter auch visionOS 26. Wie MacRumors berichtet, wird das Betriebssystem der Vision Pro einige Verbesserungen erhalten, darunter Eye-Scrolling, Apple Intelligence und neue Funktionen für die Barrierefreiheit.

Eye-Scrolling

Mit visionOS 26 soll die neue Eye-Scrolling-Funktion eingeführt werden, mit der Nutzer durch Inhalte navigieren können, indem sie ihre Blickrichtung mit den Augen entsprechend verändern.

Eye-Scrolling baut auf dem grundlegenden Bedienungssystem der Vision Pro auf, mit der Nutzer bereits Objekte auswählen können, indem die Objekte angeschaut werden. Sobald Eye-Scrolling aktiviert ist, wird das Scrollen mit den Augen voraussichtlich in allen Standard-Apps funktionieren. Die neue Funktion soll mit der vorhandenen Eye-Tracking-Hardware der Vision Pro kompatibel sein. Das Update wird somit allen aktuellen Besitzern der Vision Pro im Rahmen des Software-Rollouts zur Verfügung stehen.

Apple Intelligence

Es wird erwartet, dass Apple seine Apple Intelligence Funktionen auf visionOS 26 ausweiten wird. Zudem arbeitet Apple an einer KI-gesteuerten Batterieoptimierung, was besonders wertvoll für die Vision Pro sein wird, bei der die Akkulaufzeit ein wichtiges Thema ist. Personalisierte Siri-Verbesserungen, darunter eine tiefere App-Integration, Kontextbewusstsein und die Erkennung von Bildschirminhalten, könnten ebenfalls mit visionOS 26 eingeführt werden.

Neue Spiele-App

Apple arbeitet auch an einer neuen Spiele-App für visionOS 26. Die App wird Inhalte aus dem App Store, Apple Arcade und Game Center zusammenfassen, sodass Spiele auf dem Headset leichter zugänglich sind. Auch Ranglisten und die Verfolgung von Erfolgen werden integriert.

Verbesserte Barrierefreiheit

Apple kündigte bereits im Mai neue Barrierefreiheitsfunktionen an, die zu visionOS 26 hinzugefügt werden sollen. visionOS wird neue Sehhilfenoptionen für blinde oder sehbehinderte Nutzer erhalten. Mit Zoom können Nutzer alles, was sich im Blickfeld der Vision Pro-Hauptkamera befindet, vergrößern, während Live Recognition in VoiceOver mithilfe von maschinellem Lernen auf dem Gerät die Umgebung beschreibt, Objekte findet und Dokumente vorliest.

Design

Die Designänderungen in visionOS 26 werden voraussichtlich geringfügig ausfallen. Viel wichtiger ist, dass sich nun die anderen Betriebssysteme von Apple stärker an visionOS orientieren, was die Erfahrung über die Geräte hinweg einheitlicher und nahtloser machen soll.