Die erste Apple Keynote des Jahres 2025 steht unmittelbar bevor. Am kommenden Montag (09. Juni 2025) wird Apple seine jährliche Entwicklerkonferenz mit einer Keynote eröffnen. Die WWDC 2025 steht unter dem Motto „Am Horizont.“ und der Hersteller aus Cupertino weid einen Ausblick auf die Zukunft von iOS, iPacOS, macOS und Co. geben. Die Keynote startet um 19:00 Uhr statt und wir von Macerkopf.de werden das Special-Event per Live-Ticker begleiten.

Apple WWDC 2025 Keynote im Live-Ticker

Die Spannung steigt und in Kürze lädt Apple zur ersten Keynote des Jahres. Das es sich bei der Apple Worldwide Developer Conference in erster Linie um eine Entwicklerkonferenz handelt, dürfte insbesondere Entwickler gespannt in Richtung Cupertino blicken. Doch nicht nur Entwickler werden sich den kommenden Montag rot im Kalender markiert haben, euch Anwender sind gespannt, welche Neuerungen Apple präsentiert.

Im Rahmen der WWDC-Keynote werden in erster Linie Softwarethemen im Mittelpunkt stehen. So wird Apple einen Ausblick auf iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, visionOS 26, tvOS 26 und HomePod Software 26 (bzw. homeOS 26) geben. Mittlerweile gehen wir davon aus, dass Apple nicht auf iOS 19 und Co. sondern auf die 26 als Jahreszahl 2026 setzt.

Es heißt, dass Apple nicht nur neue Funktionen implementiert, sondern auch das Design der jeweiligen Systeme überarbeitet, ein Stück weit an visionOS anpasst und vereinheitlicht. Am Abend der Keynote wird Apple dann sehr wahrscheinlich eine erste Beta-Version zu iOS 26 und Co. veröffentlichen, so dass sich Entwickler einen ersten Einblick verschaffen können.

Live-Ticker auf Macerkopf.de ab 18:30 Uhr

Wir starten unseren Live-Ticker am Montag um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start der Keynote werden wir nutzen, um noch einmal über die neuesten Gerüchte mit euch zu sprechen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit von der Partie seid.